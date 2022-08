Daniela Crudu şi-a publicat tariful! Fosta asistentă TV s-a apucat de Only Fans. Câţi bani cere

Daniela Crudu a lăsat ”rușinea” deoparte și s-a afișat fără inhibiții pe celebra platformă Only Fans. Și asta nu este tot! Fosta asistentă Tv și-a publicat tarfiul. Iată câți bani cere pentru a o vedea în toată spledoarea.

Pe principiul ”orice ban în plus este bine venit” în aceste vremuri tulburi, Daiela Crudu ”și-a făcut curaj” și s-a apucat de Only Fans. Fosta asistentă TV a lui Dan Capatos, fostă Burlăciță şi participantă la numeroase show-uri, s-a retras de ceva timp de pe micul ecran și iată că locul camerelor de filmat a fost luat de propriul telefon mobil.

Ce tarif are Daniela Crudu pe Only Fans

Daniela Crudu a rămas la fel de dornică de noi provocări, iar platforma pentru adulți pare să-i fi captat atenția. Astfel, pentru suma de 20 de euro/lună, fosta asistentă TV se va arăta fără inhibiții, dar cel mai important, fără haine.

Cu ceva timp în urmă, Daniela Crudu a mărturisit că nu se plânge de situația materială, mai ales că face destul de mulți bani din contractele de imagine pe care le are, dar și evenimentele la ca care participă:

”Am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu vodka și la haine.

Mi-au ajuns emisiunile gen concurs. Dacă ar fi ceva să mă atragă, vreun anume proiect, nu aș spune totuși, nu”

Și acum țin legătura cu toată lumea din Antenă, și cu Dan Capatos vorbesc foarte des. Nu a mai fost să fie. Le-am făcut cam pe toate în domeniul ăsta, pentru mine nu mai e nicio provocare.”, a spus Daniela Crudu pentru Playtech-Impact.