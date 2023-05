Daniela Crudu stârnește invidia femeilor. Cum arată la două săptămâni de când a născut

Daniela Crudu este în culmea fericirii de când a devenit mămică! Vedeta a născut o fetiță minunată, pe 1 mai. I-a pus numele Daiana și se bucură din plin de momentele frumoase alături de micuța ei. Au trecut două săptămâni de când a adus-o pe lume, iar fosta asistentă TV arată demențial. Imaginile care i-au pus pe mulți pe jar!

Daniela Crudu a devenit mamă, pe 1 mai. Fosta asistentă de televiziune a născut o fetiță minunată, perfect sănătoasă, pe care a numit-o Daiana. „Cruduța” trăiește cele mai frumoase momente și nu trece o clipă fără să se bucure de bebelușul ei. Vedeta TV a postat câteva imagini cu micuța ei, însă nu copila le-a luat ochii internauților, ci silueta Danielei.

Bruneta arată demențial, la două săptămâni de la naștere. Se pare că revine destul de repede la silueta ei de invidiat. Fostul model i-a luat pe toți prin surprindere, după ce s-a pozat în bustieră și colanți. Internauții au avut numai cuvinte de laudă, atunci când au văzut-o pe proaspăta mămică îmbrăcată sexy. Este clar că influencerița va reveni cât mai curând la silueta ei.

Cu cine seamănă fetița Danielei Crudu

Medicul care a ajutat-o pe Daniela Crudu să nască a observat că fetița seamănă leit cu tatăl: „Mi-a făcut o figură! Mi s-a părut căpșorul rotund, perișorul ăla mic, zic, parcă seamănă cu ea. Când am văzut-o mai bine, și uite-te acum, e mutra lu taică-su. Direct!”.

Înainte ca micuța să vină pe lume, fosta asistentă TV a anunțat că-i va pune numele Daiana. „Ce moment frumos! O va chema Daiana! Am primit testul din America pe mail. Este sută la sută fetiță. Îmi doream fetiță. Prima oară nu știam nici eu, dar m-am gândit mai bine, la fetiță o să știu eu ce să îi fac. Vreau să fac băiță cu ea, vreau să mă machiez cu ea”, spunea Daniela Crudu.

Cât despre iubitul ei, bruneta are numai cuvinte de laudă. Se înțeleg de minune și și-au dorit enorm să devină părinți. Ei bine, visul li s-a împlinit. „Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online. Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, spunea Daniela Crudu despre iubitul ei, la Antena Stars.