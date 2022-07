Daniela Gyorfi, bătută de partener? „Nici nu am mai stat la discuție”. Ce i s-a întâmplat artistei

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Artista a fost întotdeauna sinceră şi nu s-a ferit să le arate fanilor săi şi lucrurile mai puţin plăcute prin care a trecut. Recent, în cadrul unei emisiuni TV a povestit despre un episod de violență domestică, de pe vremea când încă nu era cântăreață.

Viața Danielei Györfi a ținut de nenumărate ori primele pagini ale ziarelor, însă nu tot timpul subiectele au fost unele fericite. Artista a avut parte de multr greutăţi, însă a reuşit de fiecare dată să meargă mai departe. În plan personal, cântăreaţa formează de peste șaisprezece ani un cuplu cu impresarul George Tal, și împreună au o fiică, Maria.

Daniela Györfi a fost recent invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, acolo unde a răspuns celor mai neaşteptate întrebări despre viaţa sa.

Daniela Gyorfi, bătută de partener?

Prezentatoarea nu a ezitat, iar la un moment dat a întrebat-o pe artistă dacă a fost lovită vreodată de un bărbat. În urmă cu ceva timp s-a zvonit faptul că, actualul său partener ar fi fost violet cu ea.

Daniela Gyorfi a negat vehement aceste zvonuri şi a explicat că au mai existat dicuţii între ea şi tatăl fetiţei sale, dar nu s-a pus niciodată problema de violenţă fizică. Cu toate acestea, vedeta şi-a adus aminte de un episod şi a recunoscut că a existat în viaţa ei un bărbat care a lovit-o.

„Am primit o singură palmă de la un fost prieten. Nu eram cântăreață. Prin ’88-’89 am avut un prieten care a vrut să facă, probabil, o glumă și din gluma aia… S-a făcut că îmi dă o palmă și nu știu cum m-am sucit că m-a cam lovit. Nici nu am mai stat la discuție. Niciodată nu am spus că m-a bătut George sau că m-a îmbrâncit. A, că ne mai certăm, dar nu că mă înjură. Nu accept așa ceva. Eu nu am fost crescută în chin de mama mea ca cineva să își permită să mă înjure, să mă bruscheze, să mă bată. Nu am cum, nu. Că sunt discuții, că au fost sau că ne-am despărțit, da, asta așa este. Am fost despărțiți 2 ani-3 ani, până când am rămas însărcinată cu Maria și apoi s-a mutat înapoi la mine. Mama mea nu a zis niciodată că George m-a bătut, niciodată. Astea sunt scoase din context, nu știu cum. Dacă mă bătea George, atunci nu mai eram cu el”, a spus Daniela Gyorfi.