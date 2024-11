Daniela Iliescu nu a mai rezistat și a răbufnit! Soția lui Culiță s-a dezlănțuit în mediul online: „Cât de înguste la minte sunteți”

Daniela Iliescu nu s-a mai putut abține și a răbufnit în mediul online. Aceasta a avut un mesaj vehement pentru cei care o urmăresc. Sătulă de tot ce i se întâmplă, aceasta a explodat și i-a luat la rost pe cei care au enervat-o. Cine a supărat-o pe soția lui Culiță Sterp și ce mesaj a transmis aceasta?

Daniela Iliescu este foarte activă în mediul online, acolo unde a adunat un numără mare de urmăritori. Soția lui Culiță Sterp postează adesea, însă unele dintre mesajele sale sunt înțelese greșit de către anumite persoane. În ultimul timp, aceasta a început să primească tot mai multe critici, iar acum a explodat. Daniela Iliescu nu s-a mai abținut și le-a dat peste nas cârcotașilor.

Așa cum spuneam, Daniela Iliescu este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește cu urmăritorii săi tot ce i se întâmplă. Deși are o comunitate mare, care o susține, printre ei mai sunt și mulți cârcotași care nu ezită să o critice, să își dea cu părerea și să taxeze și cel mai mic lucru. În ultima vreme, soția lui Culiță Sterp a primit tot felul de mesaje răutăcioase și a observat că și alți influenceri se confruntă cu asta, așa că nu s-a mai abținut și a reacționat.

După ce a văzut tot ce se întâmplă în mediul online, Daniela Iliescu a răbufnit și a transmis un mesaj tranșant. Aceasta a tras un semnal de alarmă și i-a îndemnat pe cei care o urmăresc să renunțe la răutate și să scape de invidie. De asemenea, ea a punctat că frustrarea nu aduce nimic bun și că tinerele din mediul online ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea lor, nu pe ce se întâmplă în curtea vecinului.

„Problema e că pe mine mă amuză, vă atacați când spun unele persoane că pe TikTok e jale, dar chiar e. Nu ar trebui nici să mă amuze, din contră e trist. Foarte trist cum frustrarea, lipsa de educație, duce la atâta hate și bullying din partea femeilor înspre alte femei. Eu nu știu ce lipsuri aveți, dar nu sunt sănătoase fetelor. Fac story-urile astea nu ca să îmi pun mintea cu voi, ci ca să trezesc măcar unele fete din comunitatea mea. Și dacă sunt 1-2, sunt fericită.

Am fost și eu de partea cealaltă, am Instagram din 2012 şi mă uitam cu admirație spre influenceri, mai exact spre fetele din Cluj, care au început de mai bine de 10 ani. La fel mă uit și acum. Poate de aici și evoluția pe care am avut-o și eu la rândul meu, într-un timp atât de scurt. Pentru că n-am lăsat loc de frustrare, nu m-am uitat în curtea vecinului, iar când nu mi-a plăcut de cineva, am dat scroll.

Nu am comentat, mai ales fără să știu despre ce e vorba, sau care e adevărul.Vă recomand din suflet să vă ocupați de voi și de evoluția voastră și poate cândva, orice ocupație ați avea, nu veți mai simți atât de mult nevoia să aruncați cu noroi sau să credeți că supărați pe cineva cu comentariile penibile. Din contră, arătați doar cât de înguste la minte sunteți. Sorry not sorry”, a spus Daniela Iliescu, în mediul online.