Danny Miller din Emmerdale s-a logodit și urmează să devină tătic: „Ne pregăteam să începem procedura de fertilizare in vitro. Sunt în emoționat și în stare de șoc”

Danny Miller a anunțat că el și iubita lui s-au logodit și așteaptă primul lor copil. Actorul care-l joacă pe Aaro Dingle în telenovelă a făcut cele două anunțuri neașteptate, mai ales că au avut ceva probleme din cauza infertilității. În cadrul unui interviu, Danny Miller a mărturisit că a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Steph Jones, la o cină romantică în St Lucia.

La doar o lună după ce a avut loc cererea în căsătorie, Steph a descoperit că e însărcinată, chiar înainte de a face fertilizare in vitro.

„A fost incredibil pentru că ni s-a zic că, cel mai probabil, nu vom putea avea copil pe cale naturală, așa că ne simțim foarte norocoși. Suntem foarte recunoscători pentru că știm că nu toată lumea e la fel de norocoasă. ” , a declarat Danny.

„A fost o surpriză imensă pentru că noi eram pregătiți din punct de vedere emoțional pentru fertilizare in vitro. Așa trebuia să se întâmple! Ne-am logodit la începutul lunii Ianuarie și am aflat că sunt însărcinată în Februarie. Am făcut atât de multe teste care au ieșit negative de-a lungul timpului, încât nu mă așteptam să iasă pozitiv. Nu mi-a venit să cred! Tremuram și încercam să-l sun pe Danny, dar el nu răspundea pentru că era la filmări. „, a adăugat Steph.

Danny și Steph au aflat că vor fi părinți înainte cu o zi de a face ferilizare in vitro

Danny mărturisește că a aflat că va deveni tătic, când era pe platourile de filmare ale telenovelei Emmerdale.

„Când am văzut de câte ori m-a sunat, m-a cuprins un sentiment. M-am gândit, ori că e însărcinată, ori că s-a întâmplat ceva serios. De obicei telefonul meu stă pe modul avion, dar în ziua aceea știam că nu se simte bine, nu avusese menstruație și eram pe cale să mergem la fertilizare in vitro, așa că am pus telefonul pe silent.

I-am dat mesaj să-i spun că nu pot să vorbesc, dar ea mi-a răspuns că trebuie să o sun. Următoarea scenă a fost lungă, dar din fericire când am terminat de filmat le-am spus că trebuie să dau un telefon.

Am sunat-o pe Steph și ea plângea și râdea în același timp și atunci mi-am dat seama. S-a întâmplat cu o zi înainte să mergem să facem fertilizare in vitro. Eram șocat. Am început să plâng. Mă face și acum să devin emotiv, când mă gândesc la momentul acela”, a adăugat Danny.

Sursă foto instagram.com