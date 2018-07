Mama fostei dansatoare a Loredanei face declarații sfâșietoare: ”Vinovații vor scăpa…”

În 2013, Alexandra Olteanu, una dintre dansatoarele Loredanei Groza, în vârstă de 16 ani, a fost diagnosticată prea târziu cu meningoencefalită. (Reduceri mari la jocuri PC) Ea a murit la Spitalul Matei Balș din Capitală, iar dosarul deschis in rem, pentru ucidere din culpă, a fost tergiversat atâta vreme, încât peste două luni va interveni prescripția.

Drama Alexandrei Olteanu a început la 20 august 2013, atunci când a fost plimbată de la un spital la altul, pentru că medicii au diagnosticat-o, se pare, greşit (VEZI DETALII AICI). Au trimis-o acasă cu otită şi abia a doua zi au pus diagnosticul corect: meningită. Prea târziu, adolescenta a intrat în comă și a murit. (Promotiile zilei la monitoare)

„Începuse să o doară capul. Am fost cu ea la institutul din Panduri şi a fost diagnosticată cu otită. Am tratat-o pentru această afecţiune timp de o săptămână. A fost văzută de trei ori de doctorul de urechi care ne-a spus, pe 26 august, că putem să întrerupem tratamentul cu antibiotice„, povesteşte Cristina Olteanu, mama Alexandrei.

(VEZI ȘI: IPOTEZA SOCANTA IN CAZUL INCENDIULUI IN CARE AU MURIT ARSE DE VII TREI DANSATOARE)

Au trecut cinci ani de-atunci, iar părinții fetei au ajuns la capătul puterilor, pentru că, în tot acest timp, ancheta care urma să stabilească cine se face vinovat de moartea fetei a rămas în sertarul Poliției.

”Dosarul este în faza de cercetare și acum. Noi am întâmpinat dificultăți întrucât s-au schimbat acei polițiști care se ocupă de dosar și s-a tot tărăgănat. Într-un final, am reușit să obținem niște declarații ale părților implicate. Noi am avut o înregistrare de când ne-a luat-o în control, dar nu se mai găsea în arhivă. Ne este teamă că vinovații vor scăpa, pentru că dosarul se va prescrie peste două luni, potrivit Noului Cod Penal, deoarece atunci se fac cinci ani de când s-a deschis, in rem, pentru ucidere din culpă”, ne-a mai declarat Cristina Olteanu.

Reacția Spitalului Matei Balș, la acel moment, a fost fără echivoc. ”Când a venit prima dată nu avea simptomatologia specifică meningitei și din acest motiv nu a fost internată”, a declarat atunci purtătorul de cuvânt al spitalului.

(VEZI ȘI: NENOROCIRE IN TRUPA DE DANSATORI A CASTIGATORULUI DE LA “DANSEZ PENTRU TINE”! )

Alexandra era îndrăgostită de dans

“Lexi era o tipă foarte conştiincioasă. Nu lipsea de la repetiţii, venea de două ori pe săptămână la club şi dansam. Doar că vara asta ne-a spus că simte nevoia de o vacanţă, şi nu a mai venit la repetiţii”, a povestea una dintre colegele Alexandrei imediat după ce a avut loc tragedia.

Lexi, cum o alintau prietenii, a fost dansatoare și în trupa Loredanei Groza, fiind apreciată de artistă pentru talentul și puterea de muncă pe care le avea, deși era doar o mână de om.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)