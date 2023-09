David Dobrincu, puștiul minune de la „Vorbește lumea”, și-a deschis sufletul în CANCAN.RO. Totul pentru carieră și părinți: „De atunci, am dobândit mai multă încredere!” + Visul suprem

David Dobrincu, puștiul minune, care are propria sa rubrică la „Vorbește lumea”, are la doar 12 ani un CV impresionant. A jucat într-o serie de filme, atât românești, cât și internaționale, are ceva piese la activ, a participat la „Chefi la cuțite”. Și, în același timp, mai are și alte activități extrașcolare. Mai mult, potrivit mărturisirilor făcute de acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO, copilul își răsfață părinții cu diverse bunătățuri gătite chiar de el. Atunci când va fi mare, David ia chiar în calcul să-și deschidă propriul restaurant.

Elev în clasa a șasea, odată cu reînceperea școlii, David Dobrincu și-a reluat o serie de activități extra cu care se mândrește. Astfel, în fiecare zi de marți, el are propria rubrică la Pro Tv , DD Quiz Show din cadrul emisiunii Vorbește Lumea.

Totodată, David a înregistrat noi melodii. El a avut colaborări notabile cu contratenorul Cezar Ouatu, cu Ana Maria Mărgean, câștigatoarea de la Românii au Talent și cu cunoscuta cântăreață, Ava.

Puștiul are un CV impresionant și în ceea ce privește cariera sa cinematografică. El a jucat în filme românești (Tabăra, Lecții de viață, Clanul,etc) dar și în producții străine.

S-a apucat și de kickboxing

După ce a realizat o serie de podcasturi cu celebrități precum Andreea Marin, Maia Morgenstern, Urania Cremene, Dr. Cezar, Bogdan & Shurubel, puștiul minune pregăteste noi surprize. De curând, el s-a apucat de kickboxing la academia cunoscutului campion Benny Adegbuyi.

Deși are un program extrem de încărcat, David a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că școala este pe primul loc. El consideră că este bine să aibă mai multe pasiuni pentru a alege mai târziu domeniul în care vrea să exceleze.

„Mă străduiesc să nu mă limitez doar la un singur domeniu și să explorez cât mai multe pasiuni, menținând în același timp un echilibru între școală, familie, prieteni și activități extrașcolare. Acest lucru îmi oferă șansa de a descoperi ce mă pasionează cu adevărat și de a învăța lucruri noi în fiecare zi.

Școala va rămâne însă mereu pe primul loc, indiferent de celelalte activități.

Îmi doresc să devin o persoană versatilă și adaptabilă. Și sper să fiu recunoscut pentru eforturile mele, relațiile pe care le dezvolt și rezultatele pe care le obțin în viață. În același timp, vreau să le mulțumesc părinților pentru că stau mereu în spatele meu, urmărindu-mă atent la tot ce fac. Și chiar dacă mă lasă să cad sau să mai greșesc, ei sunt mereu acolo să mă susțină și să mă îndrume”, a declarat puștiul minune în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Le gătește părinilor, la doar 12 ani!

O altă pasiune a lui David este gătitul. El a făcut senzație și a câștigat două cuțite la emisiunea Chefi la cuțite, sezonul 11. Mai mult, în fiecare duminică își răsfață părinții cu bunătăți pregătite de el.

„În weekenduri, îmi răsfăț părinții preparând diverse bunătăți, deoarece sunt pasionat și de gătit. De când am participat la Chef la Cuțite, am dobândit și mai multă încredere în abilitățile mele culinare.

Cine știe, poate că atunci când voi crește, voi avea propriul meu restaurant. În plus, doresc să dezvolt și mai mult podcastul meu educativ pentru a învăța de la specialiștii pe care voi avea onoarea să-i am alături. Și, desigur, pentru a împărtăși cunoștințele dobândite cu urmăritorii mei”, ne-a mai spus acesta.

