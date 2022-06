De ce a anulat Lora nunta cu Ionuţ Ghenu. Artista a făcut dezvăluiri neaşteptate

Lora a fost întotdeauna o persoană sinceră care nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume. Recent, artista a dezvăluit de ce a anulat nunta cu Ionuţ Ghenu, mai ales că cei doi îşi doresc de ceva timp să devină soţ şi soţie. Iată ce a declarat!

Lora şi Ionuţ Ghenu sunt de şapte ani împreună, el a cerut-o pe ea de soție, însă marele eveniment a fost deja anulat de două ori. Cu toate acestea, artista se vede alături de partenerul său toată viaţa şi îşi doreşte enorm mulţi copii cu acesta.

NU RATA: LORA DEZVĂLUIE DE CE S-A APUCAT DE VICIUL VIEȚII: “ERAM ÎNDRĂGOSTITĂ DE…”

Prima dată când au fost nevoiţi să îşi anuleze planurile de nuntă principalul motiv a fost pandemia, dar şi restricţiile impuse în acea perioadă. Acum, cei doi au amânat din nou fericitul moment din viaţa lor pentru că frica de război și-a spus cuvântul. Lora a recunoscut la TV că situația din Ucraina a afectat-o extrem de tare, iar priorităţile sale au fost puse pe ultimul loc.

„M-a afectat foarte tare războiul. În afara faptului că voiam să cumpăr două case, pentru mine și pentru fratele meu, una lângă alta. Aveam și bani, dar am făcut și credit și s-a aprobat în a doua zi de război. Eram deja super afectată emoțional, n-am mai făcut nimic. Am fost atât de afectată că numai la măritat nu mi-a mai stat gândul. 2023 va fi anul meu, sper să nu se mai întâmple nimic’’, a declarat Lora la TV.

Lora a povestit despre începuturile relației cu Ionuț Ghenu

Lora și Dan Badea au divorțat în anul 2014, cei doi ajungând la concluzia că nu mai pot continua o relație care a însemnat și multe momente tensionate. În cadrul podcastului susținut de Cătălin Măruță, cântăreața Lora și-a deschis sufletul și a vorbit despre un moment mai puțin plăcut din viața ei, și anume divorțul de cunoscutul comediant: ”Bineînțeles că nu a mers și din cauza mea. Mariajul a eșuat din cauza… vieții care așa a dus lucrurile. Am simțit la un moment dat, nu că sunt în comă, că nu mai am inimă în piept, că nu mai bate. Energia mea era acolo. Filmam 14-15 ore. Nu mai înțelegeam nimic și nu mă mai emoționau copiii”.

Apoi, după mariajul eșuat cu Dan Badea, artista Lora și Ionuț Ghenu, managerul său, au devenit extrem de apropiați. În prezent, cei doi formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz: ”Când am început să vorbim mai mult. Era un an foarte nasol. Aveam două emisiuni TV și am avut peste 130 de concerte în anul acela, în 2014. Problemele personale ne-au făcut să vorbim. Era un fel de terapie de grup. M-am apropiat în perioada aia foarte tare și cu dansatoarele. În momentul în care ești prieten cu un alt om, tu vezi nedreptățile din viața lui altfel. Când tu știi niște chestii nu mai vezi superficial. El era într-o relație, dar era și nu era”.