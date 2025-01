De ce a demisionat Emily Burghelea de la Acces Direct. Vedeta a spus tot adevărul abia acum

În urmă cu patru ani, Emily Burghelea lua pe toată lumea prin surprindere și își anunța demisia de la Acces Direct. Anunțul a fost făcut chiar în timpul emisiunii, în direct, iar toată lumea a rămas cu gura căscată, inclusiv colegii de platou. Decizia acesteia a făcut vâlvă mare la vreme respectivă, iar acum tânără a vorbit despre tot ce s-a întâmplat și ce a împins-o să facă gestul surprinzător.

În luna iunie a anului 2020, Emily Burghelea și-a dat demisia, în direct, de la emisiunea „Acces Direct”. Mișcarea a șocat pe toată lumea, inclusiv pe Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii. La acel moment, Emily a vrut să își dea demisia pentru că nu mai suporta să vadă ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat și cum colegii săi mușamalizează totul.

Recent, în cadrul unei emisiuni, Emily Burghelea a vorbit despre cele întâmplate pe vremea când lucra la Acces Direct și a dat noi detalii despre episodul cu demisia. Se pare că tânără a luat decizia după ce a descoperit că o invitată recurentă a emisiunii ar fi fost agresată în mod repetat de soțul ei, iar echipa ar fi refuzat să ia măsuri.

După ce a aflat prin ce trece invitata, Emily nu s-a mai putut abține și a ridicat problema în fața colegilor săi, însă se pare că aceștia au încercat să mușamalizeze totul doar pentru a putea să meargă cu emisiunea mai departe și nu i-a interesat starea femeii agresate.

„Erau lucruri care se întâmplau de ceva timp. O invitată permanentă era agresată de soțul ei. Ei știau asta, dar, pentru a putea continua, cumva încercau să minimizeze și să acopere. Nu am fost de acord cu treaba asta. Le-am spus că nu sunt de acord cu asta și că este sub demnitatea umană să faci așa ceva.

Dacă nu spui nimic, practic, ești parte din problemă. Mă bucur că am trecut prin experiența asta, dar și că am avut curajul să spun lucrurilor pe nume. Mi-a fost extraordinar de frică în momentul în care am spus, în direct, că demisionez. Dar a fost o eliberare”, a declarat Emily Burghelea, în cadrul emisiunii „Fresh by Unica”.