Lora a avut o adolescență zbuciumată. Deși acum este o femeie puternică și independentă, în copilărie nu a fost foarte fericită. Lora a recunoscut că a trecut printr-o perioadă din care nu știa cum să iasă.

Lora a fugit de acasă în adolescență pentru că familia ei nu voia să înțeleagă că ea își dorea să devină cântăreață. Chiar și blondina a avut momente în care a vrut să renunțe la visul ei, pentru că era foarte greu la acea vreme să devină cunoscută. În țară, singura care avea succes solo era Delia, în rest erau numai trupe. (Citește și Lora, clipe de coșmar după ce a refuzat un taxi. “Să te înfigi într-un pom!”)

„Am avut multe discuţii şi certuri, am avut o adolescenţă zbuciumată, fugeam de acasă. Totul ca să o fac să înţeleagă că eu ştiu ce îmi doresc, dar era foarte greu. În afară de Delia, erau numai trupe. Am avut momente când am crezut că nu mai pot şi am vrut să renunţ. Mereu se întâmpla ceva, primeam semne, îmi ascult instinctul şi acum. Mulţi ani a existat această frică, frică, frică, frică inexplicabilă de eşec, de suferinţă, trădari, prietenii false, frică, frică”, a povestit Lora la Star Matinal de Weekend.

Lora vrea să se căsătorească anul acesta cu Ionuț Ghenu. Se pare că cei doi au planuri mari: „Ne dorim anul acesta, cum ne-am dorit şi anul trecut, să facem măcar starea civilă!”