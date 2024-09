De ce a păstrat Larisa Uță tăcerea după divorțul de Alin Oprea? Abia acum a spus adevărul: „O căsnicie care a durat 23 de ani și doi copii...”

Larisa Uță a rupt tăcerea după trei ani de la divorțul de Alin Oprea! Ce a determinat-o să nu vorbească public despre ce s-a întâmplat între ei, de fapt? Abia acum și-a făcut curaj să spună adevărul despre căsnicia de 23 de ani pe care a avut-o cu tatăl copiilor ei! Ce mesaj emoționant a transmis pe rețelele de socializare?

Alin Oprea și Larisa Uță au decis să meargă pe drumuri separate în viață după peste două decenii pe care le-au petrecut împreună. Cuvintele sunt de prisos acum, chiar dacă acuzațiile făcute de-a lungul anilor au fost grave.

Cei doi au divorțat în anul 2021. Larisa Uță a spus public că soțul ei ar fi fost vinovat de infidelitate. Artistul s-ar fi îndepărtat chiar și de cei doi copii, Melissa și Adrian.

Larisa Uță a postat pe Facebook un mesaj prin intermediul căruia a transmis ce avea de clarificat după divorțul de tatăl copiilor ei. Timpul a trecut, iar acum și-a făcut curaj să spună lucrurilor pe nume.

Fosta soție a artistului și-a dorit să stea departe de mesajele de hate ale oamenilor, iar acesta ar fi fost unul dintre motivele pentru care a păstrat tăcerea.

„Vreau să încep acest mesaj prin a spune că nu sunt nici sfântă, nici perfectă doar că nu cred că după o căsnicie care a durat 23 de ani și doi copii, merit să trăiesc așa ceva. La început am simțit eliberarea lucrurilor nespuse și neclarificate din partea mea și a copiilor. Am știut că va urma valul de hate. A fost unul dintre motivele care m-au făcut să tac toți acești ani. Prieteni buni m-au sfătuit să nu dau apă la moară și bine au făcut”, a scris Larisa Uță pe Facebook.

Un alt motiv pentru care nu a vrut să vorbească despre separarea de Alin Oprea ar fi faptul că nu i-a plăcut să vadă cupluri care se ceartă public. Larisa Uță nu ar fi vrut să își „spele rufele” în public.

Larisa Uță refuză să citească mesajele pe care le-a primit pe rețelele de socializare. Fosta parteneră a lui Alin Oprea și-a făcut curaj să vorbească despre acest subiect, mai ales pentru că s-a gândit că ar fi corect ca oamenii să știe și partea ei de poveste.

„Nu am citit mesajele si nici nu o să o fac pentru ca îi reprezintă pe ei nu pe mine. Oamenii frumoși și educați, chiar dacă nu le place ceva, aleg altă cale. Am primit sute de mesaje de la oameni dragi, unii dintre ei de care nu mai știam nimic de ani de zile, de la oameni necunoscuți, de la femei și chiar de la bărbați neutri. Nu au fost multe publice… înțeleg… mulți nu vor să se expună, deși tocmai curajul meu de a ieși în față i-a făcut să îmi scrie. Nu te poți lupta cu așa ceva… Nu am făcut-o niciodată. Sătulă de atâtea atacuri a fost doar credința mea ca, acolo undeva, trebuie să existe și my side of the story și dacă pe cineva interesează să o poată găsi”, a adăugat fosta soție a lui Alin Oprea.