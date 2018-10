De ce a plecat Cezar Ouatu din România: „Cred că Italia este numărul 1 în lume!”

Cezar Ouatu (38 de ani) și-a petrecut 20 de ani din viață în Italia! El a fost recent foarte apreciat la X Factor UK, unde a stârnit controverse. Fanii români s-au supărat pe el pentru că a spus în cadrul emisiunii că este din Italia.

Cezar Ouatu a explicat atunci că nu a vrut să-și jignească țara mamă, ci că a crescut în Italia. Contratenorul a vorbit într-un interviudespre plecarea din România, dar și despre revenirea în țară. Când a ajuns prima oară la Milano, artistului i-a fost greu pentru că nu știa italiană, iar pentru o perioadă a fost destul de dezamăgit. Pentru că a stat 20 de ani în Italia, Cezar Ouatu are dublă-cetățenie acum. (Citește și Cezar Ouatu, prima reacție după ce a fost eliminat de la X Factor Marea Britanie: „Eu sunt foarte bucuros că am creat ecouri foarte bune pe plan internațional, mai puțin în România”)

„Plecarea mea din România a fost puţin neaşteptată, tocmai pentru că mi-am descoperit vocea, când aveam vreo 17 ani. Eram în clasa a XII-a, când era febra aia cu BAC-ul, dar mie numai de examene nu-mi mai ardea, deja mă simţeam mare cântăreţ. După o lună deja mergeam la primele concursuri şi am câştigat. Îmi aduc aminte că la Târgu-Jiu, la festivalul „Orpheus“, am luat marele premiu şi toată lumea mă întreba de câţi ani fac canto.

Când le ziceam că de o lună, oamenii rămâneau uimiţi. M-a ajutat foarte mult ideea că aveam în spate tot bagajul de pianist, a fost un mare avantaj. Apoi, am plecat pur şi simplu. Mi s-a părut că Italia este o şcoală foarte importantă pentru ce-mi doream eu, cred că Italia este numărul 1 în lume. Nu o zic numai eu, este cunoscut ce teatre şi ce opere există acolo, compozitorii, istoria muzicală, tot ce înseamnă artă de la pictură, arhitectură, muzică şi aşa mai departe”, a declarat Cezar Ouatu pentru adevarul.ro. (Vezi aici Cezar Ouatu, prima reacție după ce a fost criticat că s-a prezentat drept italian: ”Muzica este…”)

„Nu prea știam italiană”

La admitere, el a avut parte de șocul vieții lui. După ce a dat examenul, a constatat că nu se află pe nicio listă de așteptare: „Am fost la Milano, acolo am dat admitere, nu prea ştiam italiană. Când m-am dus să văd rezultatele afişate, nu eram pe nicio listă. Am avut o perioadă în care am fost foarte dezamăgit, ca după vreo două luni, pe când eram chelner într-o pizzerie de pe lângă Milano, să primesc un telefon. „Domnul Cezar, doamna profesoară vă aşteaptă. Nu mai veniţi la Conservator?“, „Poftim? Ce profesoară?“, „Păi doamna profesoară la care aţi fost repartizat“, „Eu am dat examen, dar nu eram pe liste, nu eram nici în aşteptare, nici în vreo altă listă…“, „Aaa, nu, că a fost o eroare de secretariat“. Îţi dai seama că am rămas blocat. Şi după aia am cunoscut-o pe profesoara mea, care a fost ca o a doua mamă, o femeie extraordinară. Am studiat patru ani, am terminat Conservatorul „Giuseppe Verdi“ din Milano cu 110, cum era acolo, cu laude, cu felicitări. Bine, pe parcurs am făcut tot felul de nebunii în afară a ceea ce spunea doamna profesoară.”

De ce s-a hotărât să se întoarcă în România

Întrebat ce l-a determinat să se întoarcă în țara natală, Cezar Ouatu a mărturisit că a luat această decizie pentru Eurovision. Nu se aștepta ca participarea la acest concurs să îi aducă un asemenea succes pe plan profesional, așa că a hotărât să vină în România.

„ Această provocare a mea, un popas care s-a prelungit mai mult decât m-aş fi aşteptat, pentru că lucrurile au degenerat în sensul pozitiv. Au apărut contracte, au apărut televiziunile, am avut o ascensiune destul de rapidă. După cinci ani, totuşi, mă ştie foarte multă lume, faţă de artişti care sunt de 10-20 de ani şi nu sunt atât de apreciaţi sau au fost daţi uitării. Această ascensiune a fost şi muncită, că mulţi au senzaţia că eu am venit după blocuri aşa. Am fost plătit pentru tot ce am făcut, dar m-am şi dedicat fiecărui moment. România, ca etape mari, a însemnat Eurovision şi „Te cunosc de undeva“, unde lumea m-a descoperit altfel”, a spus el pentru sursa citată mai sus. (Nu rata De ce l-a felicitat Robbie Williams pe Cezar Ouatu în italiană! Artistul a stârnit controverse)