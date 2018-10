Cezar Ouatu, prima reacție după ce a fost criticat că s-a prezentat drept italian: ”Muzica este…”

Cezar Ouatu are o primă reacție după ce a fost criticat că s-a prezentat drept italian la ”X Factor” Marea Britanie. Foarte mulți dintre urmăritorii săi s-au declarat lezați de faptul că artistul nu s-a prezentat drept român pe scena respectivului concurs, iar comentariile lor au fost pe măsură. I s-a transmis, într-unul dintre ele, să nu mai vină în România și să îi fie rușine pentru ceea ce a declarat.

Artistul nu a avut nevoie de foarte mult timp pentru a oferi o replică tuturor celor care l-au criticat. Deși mesajul său nu are un anume destinatar, din câte se poate observa. Cezar Ouatu a ales să nu polemizeze pe marginea declarației sale și nici nu a avut o reacție dură la adresa criticilor. El și-a păstrat calmul și a postat următorul mesaj pe pagina sa de Facebook:

”Music is the universal language

and Love is always the key 🙏🏻 !!!”

În traducere, artistul a transmis că ”Muzica este limbajul universal, iar dragostea este – întotdeauna – cheia”.

”Felicitări! Baftă mai departe. Păcat că România nu îți poate oferi o șansă să trăiești din talentul tău”, a transmis una dintre admiratoarele lui Cezar Ouatu.

”