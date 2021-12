De ce afecțiune suferă, de fapt, Liviu Vârciu. Prezentatorul de la Antena 1 a stat degeaba prin spitale crezând că are COVID-19

Liviu Vârciu și-a dat seama că a stat degeaba prin spitale și a fost consultat de aproape 20 de medici, căci actorul a uitat că suferă de o afecțiune încă din copilărie.

Liviu Vârciu s-a investigat câteva săptămâni, din pricina faptului că o răceala gravă l-a pus la pat fără semn de revenire.

„Am stat la pat în ultimele zile de m-am săturat, vă spun sincer. Am stat fie acasă, fie prin spitale, fie ele private sau de stat. Despre analize ce să mai vorbesc? Mi-am făcut RMN la cap, analize la plămâni, o groază de teste antiCOVID-19, toate ieșite, din fericire cu rezultat negativ.

Multă vreme nu am primit un diagnostic clar. Cred că m-au văzut vreo 20 de medici, și câți medici am întâlnit, cam de tot atâtea păreri am avut parte”, a declarat Vârciu pentru Impact.ro.

Liviu Vârciu a găsit un medic bun la spitalul Militar. Acolo și-a dat seama ce are, de fapt.

„Am avut ceva noroc în ultimele zile, când după un RMN făcut la Spitalul Militar o doctoriță foarte simpatică susține că totul mi se trage de la o nenorocită de sinuzită. M-a întrebat dacă mă confrunt cu așa ceva și am răspuns pozitiv!”, adaugă Vârciu.

Din cauza acestei afecțiuni, Liviu a leșinat în copilărie.

„S-a întâmplat pe când aveam 12 sau 13 ani. Tocmai începuse povestea asta cu sinuzita și m-am dus la spital să-mi fac o puncție, care se recomandă în asemenea cazuri. Însă nu-mi amintesc decât că acul cu care ulmbla medicul respectiv s-a înfipt în nu știu ce centru nervos și am leșinat pe scaun. Când mi-am revenit, nu am vrut să mai aud nici de doctori, nici de ace și am decis să duc sinuzita pe picioare!”, a mai declarat vedeta.

Liviu Vârciu a urmat un tratament naturist, în urmă cu vreo 10 ani, iar de atunci nu a mai avut probleme. Acum se gândește că trebuie să-și facă timp pentru a apela din nou la tratamentul pe bază de castraveți de mare.

„Un cumătru de-al meu a reușit să mă convingă să fac un tratament special, cu castraveți de mare. Totul s-a petrecut acum vreo zece ani. Am zis da, dar am trecut prin momente delicate. După ce castraveții au fost introduși în nările mele, am strănutat vreo 25 de minute de mi-au ieșit ochii din orbite.

Iar apoi am reușit să elimin o cantitate mare din infecția aia nenorocită. Și vreo zece ani nu am mai știut nimic despre prietena mea sinuzita. Cred că va trebui să găsesc iar un timp liber să dau o fugă până la mare. Castraveții aceia speciali nu se găsesc chiar cu una, cu două, dar am ajuns deja să cred în puterea lor de vindecare!”, spune același Liviu Vârciu.