Acasă » Știri » De ce bucureștenii rămân des fără apă caldă. Primarul interimar a spulberat „misterul”

De: Mirela Loșniță 19/09/2025 | 21:26
Mii de bucureșteni se confruntă an de an cu lipsa apei calde. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a dezvăluit care sunt, de fapt, motivele care duc la această problemă tot mai frecventă.

Acesta a declarat că lipsa apei calde din București are la bază lipsa investițiilor din ultimele decenii. El a mai oferit explicații, spunând că una dintre principalele cauze este faptul că fondurile obținute de o companie aflată în subordinea Ministerului Energiei, din vânzarea de agent termic și energie electrică, nu au fost reinvestite în modernizarea și întreținerea rețelei din București.

Soluția salvatoare ar fi ca CET-urile să fie transferate în proprietatea Primăriei Capitalei pentru ca modernizarea conductelor și a infrastructurii să fie finanțate. Stelian Bujduveanu este primar interimar al Capitalei, după ce Nicușor Dan a fost ales președinte al României în mai 2025.

„Bucureștenii n-au avut apă caldă de zeci de ani pentru că acea companie care se află la Ministerul Energiei produce bani din vânzarea de agent termic și de apă caldă și căldură de pe spatele bucureștenilor și face bani din vânzarea de energie electrică. Dacă acei bani s-ar fi investit în București în ultimii 20-30 de ani, astăzi n-ar mai fi avut probleme cu apa caldă. De aceea miza noastră, cea mai mare a acestui oraș și am discutat cu toți primarii de sector și am agreat inclusiv cu Guvernul României, e că acele CET-uri trebuie să ajungă în proprietatea municipiului București pentru a putea să finanțăm aceste investiții în infrastructura fie de țevi, fie de infrastructură rutieră care e o altă problemă a orașului”, a precizat primarul interimar pentru Libertatea.

În paralel, se analizează valorificarea potențialului geotermal din zona nord-vestică și din afara orașului, acolo unde temperaturile apei ajung la 70-80 grade Celsius.

„Zona de nord-nord-vest stă pe o pânză de apă geotermală de sute de grade. Suntem la curent cu potențialul geotermalului. Există un potențial foarte mare în zona de expoziție unde avem și un CET al municipului București, o centrală mai mică. Potențialul cel mai mare se află în afara Bucureștiului unde temperaturile cresc la 70-80 de grade. În București temperatura este la 40-60 de grade din datele noastre pe care le avem. Nu de ajuns de mult ca să încălzească apa, dar se poate utiliza și lucrăm la un proiect hibrid în care să aducem apă la o anumită temperatură pentru ca costul din gaz să fie mult mai scăzut”, a precizat primarul interimar pentru aceeași sursă.

Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine

