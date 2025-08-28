Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine

Pe măsură ce prețurile energiei cresc, fiecare kilowatt economisit contează. Fie că ești pe piața concurențială sau universală, cea mai eficientă metodă de a-ți reduce factura rămâne să consumi mai puțin.

Chiar și mici schimbări în modul în care folosești aparatele electrice sau modul în care îți organizezi locuința pot aduce economii semnificative.

Cele mai simple trucuri pentru a reduce factura

Alege electrocasnice cu eficiență ridicată – Frigiderele, mașinile de spălat sau cuptoarele din clasele A++ sau A+++ pot consuma chiar și 50% mai puțin decât modelele vechi.

Amplasează corect aparatele – Evită să pui frigiderul lângă aragaz sau cuptor; căldura suplimentară poate crește consumul cu până la 20%. Un loc răcoros și ferit de soare reduce factura.

Folosește programele economice – Mașina de spălat, cea de spălat vase sau cuptorul cu microunde au opțiuni „eco” care reduc consumul de energie și apă.

Acoperă caloriferele nefolosite – Dacă ai camere pe care nu le folosești, acoperă caloriferele și oprește încălzirea în aceste zone.

Optimizează gătitul – Folosește cratițe cu capac, tigăi de dimensiunea plitei și cuptoare mici pentru porții mici, reducând pierderile de energie.

Aerul condiționat, cu moderație – Setarea la 24-25°C și curățarea regulată a filtrelor poate reduce consumul cu până la 30%.

Înlocuiește becurile clasice cu LED-uri – Deși inițial mai scumpe, becurile LED consumă până la 10 ori mai puțină energie și durează mult mai mult.

Monitorizează consumul curentului

Profită de prize inteligente și temporizatoare – Acestea permit programarea aparatelor să se oprească automat, evitând risipa de energie.

Izolează și etanșează locuința – Ferestrele și ușile bine izolate reduc nevoia de încălzire sau răcire excesivă, economisind kilowați și bani.

Monitorizează consumul – Folosește aplicații sau contoare inteligente pentru a vedea exact ce consumă fiecare aparat și pentru a identifica zonele unde se poate reduce consumul.

Profită de surse alternative – Panourile solare pentru apă caldă sau chiar pentru curent pot reduce semnificativ factura, pe termen mediu și lung.

