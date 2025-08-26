Acasă » Știri » Sectorul din București în care 1 kilogram de roșii costă doar 3 lei, acum, pe final de august 2025

Sectorul din București în care 1 kilogram de roșii costă doar 3 lei, acum, pe final de august 2025

De: Alina Drăgan 26/08/2025 | 16:36
Sectorul din București în care 1 kilogram de roșii costă doar 3 lei, acum, pe final de august 2025
Sectorul din București în care 1 kilogram de roșii costă doar 3 lei /Foto: Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania

Vara se apropie de final, iar în bucătăriile gospodinelor a început forfota. Acestea se pregătesc intens pentru sezonul rece, iar piețele au devenit neîncăpătoare. Murăturile, zacusca, sucul de roșii sau bulionul sunt deja pe lista de priorități. Însă, mulți se uită lung la prețurile legumelor, care sunt destul de mari. Însă, există și excepții. Într-un sector din Capitală un kilogram de roșii de vinde cu doar 3 lei.

În multe locuri, un kilogram de roșii sare bine de 7-8 lei, iar castraveții sau ardeii au devenit, în unele cazuri, adevărate produse de lux. Cu toate acestea, există și o excepție notabilă chiar în Capitală. Într-unul dintre sectoarele Bucureștiului, gospodinele pot cumpăra legume la prețuri surprinzător de mici.

Sectorul din București în care 1 kilogram de roșii costă doar 3 lei

Românii au trecut, în ultimul timp, printr-un val de scumpiri care a lovit puternic coșul zilnic. De la facturi la alimente de bază, totul a devenit mai scump, iar prețurile din piețe au fost, deseori, un motiv de revoltă. În ciuda acestui context, pe final de august 2025, o piață din București surprinde plăcut.

În Sectorul 5, mai exact în Piața Rahova, legumele au ajuns la prețuri care par desprinse din alți ani. Conform unei postări recente a Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România, un kilogram de roșii costă doar 3 lei, ardeii se vând cu 2 lei, iar castraveții cu 4 lei.

AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu...
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua ședință a coaliției, în două zile
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua...

„Vă prezentăm prețurile legumelor și fructelor autohtone comercializate în Piața Rahova (Sector 5, București), folosite frecvent de consumatorii români în sezonul conservelor de casă!”, au transmis reprezentanții APC România, într-o postare pe rețelele sociale, însoțită de fotografii din piață.

Sectorul din București în care 1 kilogram de roșii costă doar 3 lei /Foto: Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania

Informația a stârnit interesul multor internauți, mai ales în contextul în care, în alte piețe din Capitală, aceleași produse se vând și de două ori sau chiar de trei ori mai scump. Postarea asociației a fost rapid distribuită, iar numeroși internauți au confirmat realitatea din teren, încurajându-i pe bucureșteni să viziteze piața și să profite de prețurile mici.

Într-o perioadă în care fiecare leu contează, aceste tarife pot face diferența pentru familiile care obișnuiesc să pună conserve pentru iarnă. Iar pentru comercianții din zonă, acest preț competitiv aduce nu doar clienți mulțumiți, ci și o imagine pozitivă.

Cât costă un ghiozdan cu rechizite la început de an școlar 2025-2026: ”E greu să nu ai nimic de firmă”

Alimentele care te ajută să slăbești. Nutriționista Mihaela Bilic le consumă mereu

Tags:
Iți recomandăm
Detaliul halucinant de la nunta Lalei, ex-ispita de la Insula Iubirii! A cui ar fi rochia de mireasă purtată de brunetă
Știri
Detaliul halucinant de la nunta Lalei, ex-ispita de la Insula Iubirii! A cui ar fi rochia de mireasă…
Monica Anghel a ajuns pe masa de operație! Ce s-a întâmplat cu artista: „Am luat cea mai bună decizie”
Știri
Monica Anghel a ajuns pe masa de operație! Ce s-a întâmplat cu artista: „Am luat cea mai bună…
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
Mediafax
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua ședință a coaliției, în două zile
Gandul.ro
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai filmează”
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze....
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat...
Descoperire în Vrancea: 23.300 de bancnote false în valoare de 4,1 milioane de euro
Mediafax
Descoperire în Vrancea: 23.300 de bancnote false în valoare de 4,1 milioane de...
Parteneri
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Click.ro
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Românii care au construit un spital în Germania nu și-au primit salariile nici după 2 ani. Florin a ajuns să doarmă în stradă
Antena 3
Românii care au construit un spital în Germania nu și-au primit salariile nici după 2...
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Digi 24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc...
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
Digi24
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Doliu în lumea filmului! Cunoscuta actriță a murit la 42 de ani. Mesajul emoționant transmis de Antonio Banderas
kanald.ro
Doliu în lumea filmului! Cunoscuta actriță a murit la 42 de ani. Mesajul emoționant transmis...
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
WOWBiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă...
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
observatornews.ro
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul...
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Nu toate telefoanele Xiaomi vor avea actualizare la Android 16. Care sunt acestea?
go4it.ro
Nu toate telefoanele Xiaomi vor avea actualizare la Android 16. Care sunt acestea?
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce...
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
Fanatik.ro
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și...
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o...
Românii care Nu primesc 1 leu la bătrânețe, rămân complet descoperiți financiar
Romania TV
Românii care Nu primesc 1 leu la bătrânețe, rămân complet descoperiți financiar
World of Tanks face pasul către viitor
Go4Games
World of Tanks face pasul către viitor
Se schimbă banii. Statul care își schimbă bancnotele: Vechile bancnote vor fi înlocuite cu cele noi
Capital.ro
Se schimbă banii. Statul care își schimbă bancnotele: Vechile bancnote vor fi înlocuite cu cele...
Escrocherii cu „tabere de vindecare”. „Spiritualitatea” te lasă fără bani
evz.ro
Escrocherii cu „tabere de vindecare”. „Spiritualitatea” te lasă fără bani
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
Gandul.ro
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
as.ro
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius...
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
radioimpuls.ro
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș...
Ea este Dana, femeia care a pierdut totul. Taxa lui Bolojan de 8.000 de lei riscă să-i ucidă afacerea și visul
Fanatik.ro
Ea este Dana, femeia care a pierdut totul. Taxa lui Bolojan de 8.000 de lei...
Care sunt cele mai bogate orașe și comune de lângă București. Câți bani alocă anual pentru concerte și biserici
Fanatik.ro
Care sunt cele mai bogate orașe și comune de lângă București. Câți bani alocă anual...
Știrile zilei, 21 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Detaliul halucinant de la nunta Lalei, ex-ispita de la Insula Iubirii! A cui ar fi rochia de mireasă ...
Detaliul halucinant de la nunta Lalei, ex-ispita de la Insula Iubirii! A cui ar fi rochia de mireasă purtată de brunetă
Monica Anghel a ajuns pe masa de operație! Ce s-a întâmplat cu artista: „Am luat cea mai bună decizie”
Monica Anghel a ajuns pe masa de operație! Ce s-a întâmplat cu artista: „Am luat cea mai bună decizie”
Donatella Versace, de nerecunoscut! Ce intervenție estetică pare că și-a făcut la 70 de ani
Donatella Versace, de nerecunoscut! Ce intervenție estetică pare că și-a făcut la 70 de ani
Zodiile care au aura extrem de puternică. Astrele le rezervă numai lucruri mărețe
Zodiile care au aura extrem de puternică. Astrele le rezervă numai lucruri mărețe
Jojo, între criza de 40 de ani și burnout: momente în care totul părea să se prăbușească! ”Secretul ...
Jojo, între criza de 40 de ani și burnout: momente în care totul părea să se prăbușească! ”Secretul a fost să învăț să…”
Robbie Williams, dat în judecată! Ce acuzații i se aduc celebrului artist
Robbie Williams, dat în judecată! Ce acuzații i se aduc celebrului artist
Vezi toate știrile
×