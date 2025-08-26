Sectorul din București în care 1 kilogram de roșii costă doar 3 lei, acum, pe final de august 2025

Vara se apropie de final, iar în bucătăriile gospodinelor a început forfota. Acestea se pregătesc intens pentru sezonul rece, iar piețele au devenit neîncăpătoare. Murăturile, zacusca, sucul de roșii sau bulionul sunt deja pe lista de priorități. Însă, mulți se uită lung la prețurile legumelor, care sunt destul de mari. Însă, există și excepții. Într-un sector din Capitală un kilogram de roșii de vinde cu doar 3 lei.

În multe locuri, un kilogram de roșii sare bine de 7-8 lei, iar castraveții sau ardeii au devenit, în unele cazuri, adevărate produse de lux. Cu toate acestea, există și o excepție notabilă chiar în Capitală. Într-unul dintre sectoarele Bucureștiului, gospodinele pot cumpăra legume la prețuri surprinzător de mici.

Sectorul din București în care 1 kilogram de roșii costă doar 3 lei

Românii au trecut, în ultimul timp, printr-un val de scumpiri care a lovit puternic coșul zilnic. De la facturi la alimente de bază, totul a devenit mai scump, iar prețurile din piețe au fost, deseori, un motiv de revoltă. În ciuda acestui context, pe final de august 2025, o piață din București surprinde plăcut.

În Sectorul 5, mai exact în Piața Rahova, legumele au ajuns la prețuri care par desprinse din alți ani. Conform unei postări recente a Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România, un kilogram de roșii costă doar 3 lei, ardeii se vând cu 2 lei, iar castraveții cu 4 lei.

„Vă prezentăm prețurile legumelor și fructelor autohtone comercializate în Piața Rahova (Sector 5, București), folosite frecvent de consumatorii români în sezonul conservelor de casă!”, au transmis reprezentanții APC România, într-o postare pe rețelele sociale, însoțită de fotografii din piață.

Informația a stârnit interesul multor internauți, mai ales în contextul în care, în alte piețe din Capitală, aceleași produse se vând și de două ori sau chiar de trei ori mai scump. Postarea asociației a fost rapid distribuită, iar numeroși internauți au confirmat realitatea din teren, încurajându-i pe bucureșteni să viziteze piața și să profite de prețurile mici.

Într-o perioadă în care fiecare leu contează, aceste tarife pot face diferența pentru familiile care obișnuiesc să pună conserve pentru iarnă. Iar pentru comercianții din zonă, acest preț competitiv aduce nu doar clienți mulțumiți, ci și o imagine pozitivă.

