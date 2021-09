De ce dorește Simona Hapciuc să slăbească! ”Oricât de atent aș mânca...”

Simona Hapciuc a mărturisit care este motivul pentru care dorește să slăbească. Chiar dacă este fit și sexy, fosta concurentă de la ”Survivor România” dorește să mai scape de încă șase kilograme.

Fosta concurentă de la ”Survivor România”, Simona Hapciuc, a mărturisit că dorește să mai scape de încă șase kilograme. Chiar dacă arată fit și este sexy, atunci când nu face sport, deși are o alimentație corectă, tinde să ia în greutate. Astfel că, Simona Hapciuc a luat decizia de a se reapuca de sport, pentru a scăpa de kilogramele care s-au acumulat în ultima perioadă.

„Sinceră să fiu mie nu prea îmi plac pauzele acestea așa mari și din cauza faptului că am tendința asta de a-mi ieși din formă destul de repede. Zi de zi te iei cu viața de mamă, cu munca, cu altele și uiți și kickboxing-ul este un sport, bine orice sport ai face, dacă iei pauze foarte mari uiți mișcări.

Sunt foarte entuziasmată să dau jos cele șase kilograme pe care le-am pus. În momentul în care eu mă las de sport, oricât de atent aș mânca, eu mă îngraș foarte tare, pentru că având un corp obișnuit cu foarte mult sport, trebuie să-i dau din ce în cel mai mult, nu mai puțin. Sper să reusesc să dau cele șase kilograme jos, de fapt, sigur voi reuși”, a mărturisit Simona Hapciuc la Antena Stars.

Simona Hapciuc, probleme de sănătate după Survivor România

Simona Hapciuc a dezvăluit în mediul online că de când s-a întors în România are unele probleme de sănătate care nu îi dau pace. Se pare că actrița s-a simțit din ce în ce mai rău și chiar a ajuns la spital. Din păcate, în urma unui control amănunțit, a aflat că suferă de pancreatită, toxi-infecţie hepatică şi un sindrom meningial.

„La venirea mea din Dominicană am avut o perioadă în care m-am simţit foarte rău. Iniţial am pus-o pe seama stresului şi a oboselii, din păcate, zilele trecute am clacat, iar în urma rezultatelor am aflat că am o pancreatită, toxi-infecţie hepatică şi un sindrom meningial, am ieşit pe semnătură din spital, dar voi continua cu seria investigaţiilor.

Simptomele erau de oboseală, sângerări nazale, dureri foarte mari de cap, stări de greaţă. Doctorii se gândeau să nu fi contactat virusul dengue, în Dominicană e uşor de luat. Iau antivirale, multe pastile de durere”, a spus Simona Hapciuc în mediul online.

Sursă foto: captură video Youtube