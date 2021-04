Gabriel Fătu, actorul care a devenit celebru cu farsele lui, la OTV-ul lui Dan Diaconescu, a încălcat legea în trafic și s-a ales cu un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, dar nu a fost condamnat.

CANCAN.RO a aflat de ce magistrații l-au iertat pe Gabriel Fătu după ce a condus sub influența alcoolului. Detaliile din procesul “Regelui farselor” sunt uluitoare.

Se pare că actorul era pe punctul de a fi judecat în baza unui acord de recunoaștere, când magistrații au aflat povestea reală a incidentului care era să-l trimită după gratii. Chiar dacă a primit doar un avertisment, Gabriel Fătu a fost obligat la plata sumei de 1.500 de lei, cheltuieli de judecată.

(Citește și: Instanța s-a pronunțat în dosarul “Regelui farselor” Ce l-au obligat judecătorii să facă pe cunoscutul actor)

O adevărată lovitură de teatru

Potrivit motivării instanței, care s-a pronunțat în luna februarie, Gabriel Fătu a fost prins băut la volan într-o circumstanță mai puțin obișnuită, unii ar putea să o considere ghinion curat. Aparent, fix în acel moment, parca mașina. Pe care o mutase doar câțiva metri, cât să nu o zgârie niște betoniere.

„Instanța a constatat că apărarea inculpatului, potrivit căreia a condus autoturismul pe o distanță foarte scurtă, doar pentru a-l parca într-un alt loc, ferit de eventualele avarii ce s-ar putea produce în contextul lucrărilor de construire ce se desfășurau la clădirea de lângă Teatrul Mic, unde inițial fusese lăsat autovehiculul, nu este reținută de procurorul de caz în rechizitoriu”, au constatat, cu stupoare, probabil, judecătorii.

Ce s-a petrecut înainte ca „Regele farselor” să fie prins băut la volan

Tot în motivare, se explică și modul în care Gabriel Fătu a ajuns la momentul amintit mai sus, precizându-se totodată și cantitatea estimativă de alcool pe care o consumase în acea seară.

„Cu privire la împrejurările cauzei, inculpatul arată că în ziua respectivă, în intervalul 19:30 -21:00, a jucat într-o piesă de teatru și a consumat șampanie.

Ulterior, întrucât consumase șampanie, a lăsat mașina parcată și a plecat împreună cu un prieten la domiciliul acestuia, unde în intervalul 00:40- 01:10 a consumat 300 ml de pălincă și a mâncat o friptură cu o salată.

Ulterior, de la domiciliul prietenului său, a plecat cu un taxi, însă înainte de a ajunge acasă, pentru a nu-și trezi familia, s-a oprit la autoturismul ce era parcat, pentru a-și lua cheile. Astfel, s-a deplasat la autoturism pentru a-și lua cheile, timp în care taxiul a rămas să îl aștepte.

În continuare, inculpatul arată că, la un moment dat, portarul teatrului i-a cerut să mute mașina pentru ca aceasta să nu fie avariată ca urmare a lucrărilor de construire ce se efectuau la clădirea de lângă teatru.

Astfel, s-a urcat la volanul mașinii, cu scopul de o parca mai în față, urmând ca, ulterior, să își continue deplasarea cu taxiul, însă a fost oprit de organele de poliție, situație în care a achitat cursa și a lăsat taxiul liber”, mai precizează magistrații.

„Este o persoană integrată social”

Ca atare, instanța a apreciat că pericolul reprezentat de fapta lui Gabriel Fătu ar fi fost serios diminuat. „În ceea ce privește gravitatea infracțiunii săvârșite, deși raportat la limitele alcoolemiei evidențiate de raportul toxicologic, infracțiunea prezintă un grad de pericol social ridicat, împrejurările în care infracțiunea a fost săvârșită sunt de natură a atenua substanțial acest pericol”, au mai arătat judecătorii.

În dictarea sentinței a mai contat și că inculpatul mai luase doar o amendă pentru o staționare neregulamentară, dar și că este… doctor în Teatru și voluntar al Poliției Române.

„În ceea ce privește periculozitatea inculpatului, instanța va avea în vedere înscrisurile în circumstanțiere depuse la dosarul cauzei, care relevă faptul că inculpatul este o persoană integrată social. Astfel, se reține că inculpatul este o persoană instruită, în prezent deținând titlu de Doctor în Teatru. De asemenea, meritele inculpatului pe plan profesional sunt recunoscute și de alte diplome și certificate de atestare profesională, ceea ce denotă că inculpatul este o persoană cu preocupări licite”, au mai argumentat magistrații decizia de a-i da doar un avertisment „Regelui farselor”

Gabriel Fătu și a doua lui soție se judecă pentru custodia fiicei lor

Procesul pentru conducere sub influența alcoolului nu este singurul în care este implicat actorul Gabriel Fătu. CANCAN.RO v-a dezvăluit în exclusivitate, la finalul lui decembrie, că Georgiana Fătu a deschis la Judecătoria Sectorului 2 din București un proces care are ca obiect divorțul, exercitarea autorității părintești, pensia, programul de vizitare, dar și stabilirea domiciliului fetiței pe care o are cu actorul Gabriel Fătu; prințesa lor se numește Ingrid Ana și a venit pe lume în 2017, chiar de Ziua Îndrăgostiților. (DETALII AICI)

Nici primul mariaj nu a mers prea bine. În urmă cu aproximativ șase ani, actorul Gabriel Fătu a mai bifat un divorț. După 13 ani de mariaj, vedeta de la OTV i-a spus ”Adio” regizoarei Chris Simion. Niciunul dintre cei doi soţi nu a suferit însă prea mult după despărţire, având în vedere că fiecare şi-a refăcut viaţa imediat.

(Nu rata: Ei sunt bărbaţii care şi-au înlocuit nevasta cu o versiune mai…tânără!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.