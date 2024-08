De ce Marcel de la Insula iubirii are un soldat tatuat pe picior. Secretul pe care l-a ținut ascuns până acum

Marcel Andrei a făcut furori la Insula Iubirii! Tot sezonul, bărbatul de 31 de ani a stârnit numeroase controverse, după ce a pus ochii pe Maria. Ispita masculină a făcut haz de necaz în timpul emisiunii, iar replicile lui au fost de-a dreptul savuroase pentru telespectatori. Mulți spun că a fost „spuma” acestui sezon, care este pe cale să se încheie. Chiar dacă pe micile ecrane a fost mereu cu zâmbetul pe buze, viața lui n-a fost chiar ușoară. Tatuajele pe care le are spun povestea lui. Acesta are un soldat tatuat pe picior și fanii show-ului s-au întrebat ce semnifică.

Marcel Andrei a făcut senzație la Insula Iubirii, iar telespectatorii au rămas plăcut surprinși datorită comportamentului pe care l-a avut el la adresa Mariei. Ispita masculină a stârnit hohote de râs prin replicile lui de-a dreptul savuroase. A impresionat plăcut prin aparițiile lui și fanii show-ului au rămas surprinși să-l vadă îndrăgostit de o concurentă.

Chiar dacă pe micile ecrane a fost mereu cu zâmbetul pe buze, numai el știa ce i se ascunde în suflet. De-a lungul vieții lui, bărbatul a trăit numeroase episoade neplăcute. Dramele au reușit să-l întărească și să-l facă să privească spre viitor cu multă ambiție.

Ce semnificație au tatuajele lui Marcel de la Insula Iubirii

Are numeroase tatuaje, care-i ascund povestea. Spre exemplu, acesta are tatuat pe picior un soldat. Nu mai este niciun secret faptul că ispita de la Insula Iubirii a fost în armată vreme de cinci ani. Acea perioadă din viața lui l-a întărit, căci a fost foarte grea. N-a uitat nimic de atunci, așa că a decis să recurgă la un simbol pentru a descrie perfect anii din armată: un soldat tatuat pe picior. Nu este singurul tatuaj pe care-l are Marcel.

Bărbatul are desenate pe corp și chipurile surorii și nepoatei sale, dar și niște simboluri în amintirea părinților săi. Este pasionat de tatuaje, iar asta se poate observa cu ochiul liber. Corpul lui este plin de desene permanente, care-i descriu perfect trăirile și memoriile. Acesta n-a dus o viață deloc ușoară, mai ales că de la 15 ani a fost nevoit să se descurce de unul singur.

