De ce nu a putut Dan Alexa să o ierte pe Andrada, după infidelitatea cu Alex Bodi: „Sincer, eu, ca structură, nu pot...”

Dan Alexa a vorbit despre divorțul de Andrada și a mărturisit de ce nu o mai poate ierta niciodată pe femeia alături de care a stat 5 ani de zile și care i-a oferit un copil. Antrenorul nu se uită înapoi și este mai mult ca sigur de decizia luată. Iată ce a spus!

Problemele ar fi apărut între cei doi cu mult înainte de despărțire, însă ruptura s-a produs atunci când fostul fotbalist a plecat în aventura Asia Express. Imediat cum s-a întors din competiție, Dan Alexa a depus actele de divorț.

Dan Alexa a mărturisit că nu a încercat să salveze relația de peste 5 ani cu Andrada, infidelitatea fiind de neiertat pentru el. Antrenorul a spus și că nu este supărat pe fosta soție pentru ceea ce a făcut, iar lucrurile s-au liniștit între ei în prezent. De asemenea, acesta consideră că trebuie să rămână în relații bune cu Andrada pentru fiul lor, Dan Arkan.

„Nu. Sincer, eu, ca structură, nu pot trece peste infidelitate. E ceva care îți produce un impact puternic. Am vorbit o perioadă cu Andrada, dar când dispare încrederea – baza unei relații – e foarte greu să mai construiești ceva. Nu-i port pică. Lucrurile s-au liniștit. Dar, pentru mine, genul ăsta de greșeală e motiv clar de divorț. Ce contează acum este să găsim un numitor comun pentru a avea grijă de Arkan. El este cel mai important. Am trecut peste. Dacă eu nu înțeleg astfel de situații, nu le înțelege nimeni. Am experiență de viață. Nu mi-aș fi dorit să mi se întâmple, dar se întâmplă. E vorba despre alegeri și despre ce vrei cu adevărat de la viață. Acum, tot ce contează e echilibrul fiului meu.”, a spus Dan Alexa pentru viva.ro.