De ce nu l-a suportat Teo Trandafir pe Cristi Brancu. Vreme de 20 de ani cei doi nu și-au vorbit deloc din această cauză

Teo Trandafir și Cristi Brancu nu și-au vorbit 20 de ani. Deși fac parte din aceeași breaslă și sunt apreciați de un public larg, între cei doi au existat neînțelegeri. De altfel, despre vedeta Kanal D a vorbit chiar Cristi Brancu, în cadrul unui interviu. Iată mai jos detaliile.

Între Teo Trandafir și Cristi Brancu nu au fost doar neînțelegerile care i-au făcut să nu își vorbească, ci și faptul că lucrau la posturi concurente. Totuși, chiar dacă nu au avut o relație apropiată, Cristi Brancu a făcut dezvăluiri frumoase despre vedeta postului Kanal D. Despre ea, prezentatorul TV a mărturisit că este o persoană care aduce valoare domeniului mediatic. De altfel, spune despre Teo Trandafir că este un „om cu foarte mare potențial”.

„Eu o admir pe Teo pentru tot ce a făcut. Acuma, cred că ea este în continuare arondată acolo. Altfel, mi-ar face mare plăcere să ne mai întâlnim și să facem emisiuni împreună. În momentul în care eu am apărut la Prima și am fost, cumva, pe același tronson orar, era imposibil și din punctul postului Kanal D și al Primei TV să continuăm.

Eu o iubesc în continuare pe Teo. Sunt convins că un om de valoarea ei trebuie întotdeauna să fie la TV. Ar merita să fie în continuare, sub o formă sau alta, într-un format sau altul, Teo este un om cu un foarte mare potențial. E de o calitate extraordinară, deci trebuie să fie acolo!”, a dezvăluit Cristi Brancu.

Teo Trandafir și Cristi Brancu nu și-au vorbit 20 de ani

În cadrul interviului, Cristi Brancu a mărturisit motivul real pentru care el și Teo Trandafir nu și-au vorbit ani la rând. Totul a început cu un material apărut în revista VIP. În ciuda anilor în care au avut o relație profesională rece, cei doi au revenit la sentimente mai bune. De altfel, omul de televiziune este bucuros că a avut ocazia să colaboreze cu vedeta postului Kanal D.

„Relația cu Teo a început prost. A scris cineva de la revista VIP ceva în neregulă despre ea… Apoi a continuat deplorabil. Nu am vorbit 20 de ani. Acum evoluează minunat. O dată ce ne-am întâlnit, am descoperit că avem aceleași repere și gânduri. A fost o mare plăcere să colaborăm. În clipa în care am devenit concurenți, era, practic, imposibil să mergem înainte. Am mai vorbit, mai rar. Ne-am transmis gânduri frumoase. Cred că Teo este un reper în lumea televiziunii și e un profesionist căruia trebuie să-i găsești locul, că e păcat să o pierzi!”, a spus omul de televiziune, pentru Fanatik.

