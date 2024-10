De ce nu putea Larisa Popa să își facă o relație atunci când lucra pentru Pescobar: „Băieții fugeau de mine...”

Larisa Popa, fosta angajată a lui Pescobar, a mărturisit de ce nu a putut avea o relație atunci când muncea pentru el. După opt ani de colaborare, cei doi și-au separat drumurile, iar acum bruneta dă cărțile pe față și spune tot! De ce nu o abordau băieții când lucra pentru omul de afaceri? Iată ce a spus!

Larisa Popa și Pescobar s-au făcut cunoscuți pe TikTok, în timp ce făceau reclamă restaurantelor pe care omul de afaceri le deține. Aparițiile dese împreună și atitudinea prietenoasă pe care o afișau unul față de celălalt, le-au făcut pe oameni să sară la concluzii și să-i catalogheze drept cuplu. Acest lucru i-a adus câștiguri Larisei, dar și pierderi.

Larisa Popa a decis să încheie colaborarea de lungă durată cu Pescobar din cauza faptului că nu mai avea timp liber și a vrut să își acorde mai mult timp, dar și să se bucure mai mult de viață. Deși s-au înțeles foarte bine, bruneta a ales să renunțe la poziția importantă pe care o ocupa în afacerea lui Pescobar.

Însă, deși are foarte mult timp liber acum, Larisa spune că teama de abandon o determină să rămână singură.

„Am o vârstă prea micuță ca doar să muncesc. Nu m-am bucurat niciodată de viață. Pentru mine era o rutină continuă, muncă – somn, atât, nu prieteni, de viață personală nu mai zic, nu mai aveam timp de cineva. Acum da, am timp, dar atunci când munceam nu avem timp nici să iau o cină, prânzul cu cineva (…) Acum am tot timpul din lume (…) Mi-e frică să încerc pentru că mi-e frică cum se termină, la modul să nu rămân din nou singură. Am avut chestia asta de mai multe ori. Prefer să rămân singură, să fiu conștientă de singurătate decât să mă atașez de cineva ca să fiu abandonată”, a spus Larisa Popa pentru Antena Stars.