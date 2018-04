Edi Iordănescu (39 de ani) a reuşit să îndeplinească obiectivul clubului Astra, accederea în play-off, însă a plecat după înfrângerea cu Viitorul, 0-2, și după ce patronul echipei, Ioan Niculae, l-a ironizat. Imediat după încheierea sezonului regulat, Ioan Niculae îl lăuda pe Edi Iordănescu.

„Am fost la Ploiești pentru a avea un ultim contact cu echipa. Au fost niște momente foarte emoționante. Acum sunt acasă. Am muncit împreună zi de zi și era normal să mă despart de ei așa cum trebuie. A fost ceva special și rămân momentele frumoase de care ne vom aduce aminte. Nu vreau să dezvolt mai multe, așa îmi este educația, dar au fost 10 luni frumoase. Mi-aș fi dorit să merg până la vară. Asta este, problemele nu le voi expune public”, a spus Edi Iordănescu, citat de digisport.ro.

„S-a întâmplat totul la inițiativa mea. Contractul avea și o clauză foarte mare, în cazul în care una dintre părți lua decizia despărțirii. În urma unei discuții mai ample cu patronul și conducerea, am decis să propun încetarea contractului de comun acord, fără obligații majore din partea vreunei părți. Nu mai vedeam lucrurile în aceeași lumină, asta e clar. Am fost înțeles, am ajuns la un acord și totul s-a terminat. Dani Coman m-a susținut mereu și nu am ce să-i reproșez. Eu mereu am militat pentru siguranța jucătorilor, pentru ca ei să poată da totul pe teren. Cred că este foarte important ca fotbalistul să se simtă protejat și susținut. Nu am pus niciodată latura financiară pe primul loc. Eu nu am venit pentru bani și niciodată nu am să fac asta. Eu cred că, una peste alta, toți vom avea de învățat despre ceea ce a fost”, a precizat antrenorul.

„Lucrurile au mers bine până acum o lună de zile, apoi comunicarea a dispărut aproape total și nu am mai găsit mijloacele de a mai reface situația. Ne-am îndeplinit obiectivul pe care eu l-am propus, era normal să avem niște targeturi. Play-off-ul a fost principala țintă, dar nu a fost o obligativitate. După mine, nu a fost ok noul obiectiv propus de club, locurile 1-3, pentru că nu era o echipă facută pentru asta. De la anul, această echipă va avea o forță și mai mare, veți vedea”, a mai spus Edi Iordănescu.