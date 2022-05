De ce poartă soțul Andreei Berecleanu verigheta la gât: „Ar fi expusă unei eventuale pierderi”

De ce poartă soțul Andreei Berecleanu verigheta la gât. Cunoscuta prezentatoare TV a explicat motivul în cadrul unui interviu. Pentru cei doi, bijuteriile au o poveste frumoasă şi personală. De asemenea, vedeta a explicat cum îşi „protejează” verigheta ei.

Andreea Berecleanu și soțul ei, medicul estetician Constantin Stan, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Cei doi sunt căsătoriți din 2016, iar de atunci trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Deşi a încercat de-a lungul timpului să îşi ţină viaţa privată departe de ochii curioşilor, Andreea Berecleanu a făcut recent mărturisiri din intimitate.

De-a lungul timpului, mulți s-au întrebat de ce soţul Andreei Berecleanu își poartă verigheta la gât. Potrivit spuselor Andreei Berecleanu, partenerul său a ales să facă acest lucru pentru că, din cauza profesiei lui, ar putea să o piardă. Bijuteria este cea mai uşoară verighetă din lume şi are greutatea și grosimea firului de iarbă, motiv pentru care şi ea o protejează printre alte inele.

„Verigheta este ascunsă între celelalte inele, mai bine zis protejată de ele. Pentru că are o poveste frumoasă și personală și bijuteria în sine este extrem de delicată. Are greutatea și grosimea firului de iarbă, este cea mai ușoară verighetă din lume. Soțul meu o poartă la gât dintotdeauna, asta pentru că ar fi expusă unei eventuale pierderi din cauza profesiei lui. În plus, așa o simte cel mai bine, cel mai aproape de suflet.

Inelul de logodnă este un inel vechi cu smarald, de asemenea cu o poveste specială între mine și soțul meu. Așa e viața noastră în permanență, formată din surprize, revelații, destin’, a mărturisit Andreea Berecleanu pentru unica.ro.

Cum a cunoscut-o Constantin Stan pe Andreea Berecleanu

Constantin Stan a cunoscut-o pe Andreea Berecleanu în anul 2011, când prezentatoarea a mers la el la clinică pentru un tratament de întreținere. Cinci ani mai târziu, cei doi au devenit soț și soție.

“Andreea Berecleanu are cel mai frumos chip pe care l-am văzut. Ea nu a avut nevoie de ceva complicat. Puțin botox injectat periodic este suficient în cazul ei”, declara medicul Constantin Stan, cel care a “întinerit-o” pe prezentatoarea TV.

Sursă foto: Instagram