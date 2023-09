De ce și-a părăsit Andreea Bălan iubitul: „În mintea mea deja ştiam că o să îl las”. Așa a început povestea de dragoste cu tatăl celor două fetițe

Andreea Bălan (39 de ani) a recunoscut că a renunțat la iubitul pe care îl avea în urmă cu ani buni pentru a-și începe relația cu George Burcea (35 de ani). Cu acest prilej, vedeta de la Antena 1 a povestit cât de atrasă a fost de cel cu care avea să își facă o familie și să se despartă, la doar 5 ani de relație.

Cântăreața l-a cunoscut pe actor în anul 2014, la filmările unuia dintre clipurile sale. Jurata de la Te cunosc de undeva avea iubit la vremea aceea, dar nu a mai contat pentru că începuse să se îndrăgostească de artist.

Andreea Bălan a renunțat la iubit pentru George Burcea

Cântăreața și George Burcea au început să aibă întâlniri, să se vadă la spectacole de teatru, să facă schimb de cărți. Pentru Andreea Bălan era deja clar că se va ajunge la despărțire, așa cum se pare că a și procedat. La ce nu s-a așteptat, la vremea aceea, era că mariajul său nu va fi de durată.

„Ne ştiam de la videoclipul Rece, devenisem amici, schimbam cărţi! Am venit la spectacole de teatru, am păstrat legătura. El îmi dădea cărţi de teatru, iar eu îi dădeam cu totul altceva. În mintea mea deja ştiam că o să îl părăsesc pe respectivul care eram atunci şi o să fiu cu George”

În anul 2017, și-au unit destinele pe o plăjă din California, iar în 2019, odată cu creștinarea Clarei Maria (4 ani), s-au căsătorit și în fața lui Dumnezeu, în 2019. De la eveniment nu a lipsit nici Ella Maya (7 ani), fiica lor cea mare.

La doar un an după ceremonie, a venit despărțirea care a șocat lumea mondenă. Blondina a cerut custodie deplină și a început un adevărat calvar pentru foștii parteneri, prin tribunale și cuvinte grele aruncate în public.

Cum reușește vedeta de la Antena 1 să-și crească fiicele

Andreea Bălan are o viață extrem de solicitantă, dar fiind faptul că este jurată la Te cunosc de undeva, are apariții TV și la alte producții, evenimente mondene, concerte, promovări de făcut. Fiicele sale sunt destul de mici ca vârstă, dar norocul artistei este că o are pe mama sa aproape, chiar în aceeași locuință:

„Casa în care locuiesc are 340 mp, 7 camere, întreținerea costă foarte mult dar îmi place. Keo când a proiectat-o, am făcut-o împreună. Și după dorințele mele! Dressingul e făcut așa cum mi-am dorit eu, acolo e și studioul de înregistrări făcut de el, e făcută cum mi-am dorit și atunci de ce s-o vând, să plec în altă parte și să cumpăr una de-a gata care nu e făcută după sufletul meu?

Casa e făcută, construită de la zero, după sufletul meu și al lui. Mie mi-a plăcut cum a făcut-o el la vremea respectivă. Acum am redecorat parterul! E energia mea acolo chiar dacă după am locuit cu George, apoi s-au născut fetițele! Deja au trecut trei ani de când suntem în această formulă. Eu cu mama și cu fetele!”, a spus blondina în podcastul lui Jorge.

