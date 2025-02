De cine a dat Andra în Canada, imediat ce a aterizat. L-a îmbrățișat instant

Nu o să îți vină să crezi! Cu cine s-a întâlnit Andra Măruță în Canada, imediat cum a aterizat? Vedeta a fost emoționată, așa că nu a stat pe gânduri și l-a îmbrățișat instant. Este vorba despre un sportiv de valoare al României! Ce mesaj a publicat artista pe rețelele de socializare cu această ocazie?

Andra Măruță a avut parte de o surpriză emoționantă la sosirea sa în Canada, unde a cântat ieri, 12 februarie, și va susține alte două spectacole cu casă închisă pe 13 și 15 februarie. Îndrăgita cântăreață a fost întâmpinată de nimeni altul decât marele campion Lucian Bute, un sportiv de renume, cu care împărtășește amintiri speciale.

Întâlnirea celor doi a fost una plină de emoție și s-au îmbrățișat călduros. Andra Măruță este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente speciale cu persoanele care o urmăresc în mediul online. Artista a publicat un videoclip alături de cunoscutul sportiv, dar și un mesaj prin care i-a anunțat pe fani că a ajuns în Canada.

Lucian Bute a fost încântat de venirea Andrei Măruță în Canada și nu putea rata ocazia de a se reîntâlni cu artista, lucru recunoscut chiar de el. Cei doi nu s-au văzut de multă vreme, iar din acest motiv revederea a fost una emoționantă.

„Când am văzut că vine azi în Canada, am zis că trebuie să merg să o văd, nu am mai văzut-o… Mâine vom fi prezenți, vom aplauda, ne vom distra, vom fi foarte mândri, sunt convins”, a spus Lucian Bute.