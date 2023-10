De la izbucnirea războiului din Israel, Maia Morgenstern nu mai are liniște! O parte din familia vedetei se află în zona de conflict: „M-a sunat plângând. Plângea tare”

De la izbucnirea războiului din Israel, Maia Morgenstern nu mai are liniște. O parte din familia acesteia se află în zona de conflict, iar celebra actriță este măcinată de griji. Recent, aceasta a reușit să ia legătura cu rudele sale, iar situația nu este una prea roz. Vedeta a vorbit despre ce se întâmplă în Israel și a avut o rugăminte pentru fanii săi. Ce a spus actrița?

Sâmbătă, 7 octombrie, o ploaie de rachete a fost lansată de către teroriștii Hamas asupra Israelului, provocând panică și numeroase victime. Până acum, bilanțul victimelor este deja unul negru, vorbim de 1.200 de morți și 4.500 de răniți. De asemenea, numeroase persoane au fost răpite, așa că Maia Morgenstern nu avea cum să nu își facă griji pentru rudele sale din Israel.

„M-a sunat plângând”

Puțini sunt cei care știu că Maia Morgenstern s-a născut în București într-o familie evreiască de matematicieni. În timp ce părinții ei au ajuns în România, o mare parte a familiei se află în Israel. Actrița păstrează legătura cu rudele de peste hotare, iar acum este încercată de sentimente grele. După ce pentru mai multe zile nu a avut nicio veste despre cei aflați în zona de conflict, acum vedeta a vorbit cu familia ei.

Maia Morgenstern a luat legătura cu unchiul ei, o persoană pe care o știa numai cu zâmbetul pe buze și pe care a regăsit-o acum măcinată de tristețe și cu lacrimi în ochi. Acesta i-a vorbit despre teroarea pe care o trăiesc oamenii în Israel și a rugat-o să lanseze un apel public, să îndemne la rugăciune pentru cei care se află în mijlocul războiului. Actrița i-a ascultat rugăminte unchiului său și a făcut o postare în mediul online, în acest sens.

„M-a sunat Puiu, Puiu Rappaport. Fratele meu, unchiul meu, prietenul meu, familia mea. Mereu vesel, optimist, puternic, binedispus, tonic. Mereu pus pe glume, mereu o vorbă de duh, mereu o binecuvântare sau o amintire prețioasă de împărtășit.

Mereu un sfat bn, o încurajare: o să fie bine! Îți suntem alături! Hai fruntea sus! Suntem o familie! Suntem noi!! Ne sunăm de sărbători, avem atâtea de povestit. Și mereu aceeași discuție: ei? Când mai vii pe la noi? Când mai vii pe’acasă? Israel e acasă! Te așteptăm cu drag, cu soare, cu mare, cu măsline, cu humus, cu cântece vechi, cu copiii, cu nepoții, cu miere, cu fructe…curmale și portocale. Poate, am să vin sigur! În vacanță. Israel e acasă!

Astăzi Puiu m-a sunat plângând. Apel video: plângea tare Puiu. Are peste 80 de ani, are copii, are nepoți.. Nu pot, mi-a spus, nu pot să vorbesc. Mai bine scriu. Niciodată nu l-am văzut plângând. Poate doar când a murit MAMA. Sau TITI- Isac Rappaport, fratele său’,

M-a rugat să scriu un mesaj. De susținere. Suntem alături de voi! Vă susținem! Vă avem în gândurile și în inimile noastre! Suntem o familie! Alături de Israel! …acum vă rog și eu, la rândul meu, pe voi, dragi prieteni!

Voi, cei care iubiți Israelul, pentru care Israel înseamnă destinație de vacanță sau loc al spiritualității…sau prilej de împlinire profesională sau..Vă rog mult: un cuvânt bun, un gând de susținere!”, a scris Maia Morgenstern, în mediul online.

