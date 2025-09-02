De necrezut! Ce pensie va avea o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia

Departe de familie și prieteni, printre străini, mii de femei pleacă anual în Italia să îngrijească vârstnicii în nevoie. Cu gândul la o bătrânețe fără griji și cu speranța că vor strânge suficienți de mulți bani încât să se întoarcă acasă, unele românce au norocul să fie angajate legal, ceea ce înseamnă un ban în plus la pensie. Ce pensie va avea o badantă româncă după 20 de ani de muncă în Italia?

Anual, mii de românce pleacă în Italia să îngrijească bătrâni. Cu gândul la un viitor mai bun și un trai decent pentru cei dragi, mamele, surorile, soțiile se stabilesc în Italia sau lipsesc cu anii de acasă. La începutul anilor 2000, postul de badantă însemna cel mai adesea unul la negru, foarte prost plătit. Odată cu trecerea anilor, românele au căpătat experiență, au început să își negocieze salariul, și și-au recunoscut drepturile contractuale. În prezent, majoritatea îngrijitoarelor beneficiază de forme legale de angajare, ceea ce înseamnă un ban în plus la pensie.

Ce pensie au badantele din Italia

În majoritatea cazurilor, badantele care merg să îngrijească bătrâni în Italia au regim de muncă diferit față de altă categorie de angajați. Ce înseamnă asta? Programul de lucru – part-time sau la domiciliul persoanei asistate – joacă un rol extrem de important pentru viitoarea pensie. De asemenea îngrijitoarea trebuie să își declare singură veniturile.

În Italia, un an de muncă muncit și cu 10 ore/zi le aduce româncelor aproximativ 20 de euro contribuție la pensia viitoare. Făcând un mic calcul, în 20 de ani de muncă legală, o badantă va avea o pensie puțin sub 450 de euro (aprox. 2.250 de lei). Abia după ce a contribuit 30 de ani la statul italian, o badantă poate ajunge la o pensie de 600 de euro (3.000 de lei).

În ceea ce privește badantele care lucrează part-time (24 de ore pe săptămână), după aproximativ 10 ani de muncă acumulează în jur de 10 euro/anual pentru pensie. După 20 de ani de muncă va ajunge la o pensie de 200 de euro.

Situația se schimbă în cazul badantelor care locuiesc la domiciliul bătrânilor. Cu un total de 54 de ore muncite pe săptămână, un an de muncă le aduce aproximativ 20 de euro la pensie. Ceea ce înseamnă că după 10 ani vor încasa o pensie de 220 de euro și 440 de euro după 20 de ani de muncă.

