Acasă » Știri » De necrezut! Ce pensie va avea o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia

De necrezut! Ce pensie va avea o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia

De: Irina Vlad 02/09/2025 | 11:29
De necrezut! Ce pensie va avea o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
sursă foto: Envato

Departe de familie și prieteni, printre străini, mii de femei pleacă anual în Italia să îngrijească vârstnicii în nevoie. Cu gândul la o bătrânețe fără griji și cu speranța că vor strânge suficienți de mulți bani încât să se întoarcă acasă, unele românce au norocul să fie angajate legal, ceea ce înseamnă un ban în plus la pensie. Ce pensie va avea o badantă româncă după 20 de ani de muncă în Italia?

Anual, mii de românce pleacă în Italia să îngrijească bătrâni. Cu gândul la un viitor mai bun și un trai decent pentru cei dragi, mamele, surorile, soțiile se stabilesc în Italia sau lipsesc cu anii de acasă. La începutul anilor 2000, postul de badantă însemna cel mai adesea unul la negru, foarte prost plătit. Odată cu trecerea anilor, românele au căpătat experiență, au început să își negocieze salariul, și și-au recunoscut drepturile contractuale. În prezent, majoritatea îngrijitoarelor beneficiază de forme legale de angajare, ceea ce înseamnă un ban în plus la pensie.

Ce pensie au badantele din Italia

În majoritatea cazurilor, badantele care merg să îngrijească bătrâni în Italia au regim de muncă diferit față de altă categorie de angajați. Ce înseamnă asta? Programul de lucru – part-time sau la domiciliul persoanei asistate – joacă un rol extrem de important pentru viitoarea pensie. De asemenea  îngrijitoarea trebuie să își declare singură veniturile.

Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
Promisiunea asumată de Coaliție a fost ratată. România încheie anul cu peste 8% deficit, o cifră record la nivel european
Promisiunea asumată de Coaliție a fost ratată. România încheie anul cu peste 8%...

În Italia, un an de muncă muncit și cu 10 ore/zi le aduce româncelor aproximativ 20 de euro contribuție la pensia viitoare. Făcând un mic calcul, în 20 de ani de muncă legală, o badantă va avea o pensie puțin sub 450 de euro (aprox. 2.250 de lei). Abia după ce a contribuit 30 de ani la statul italian, o badantă poate ajunge la o pensie de 600 de euro (3.000 de lei).

În ceea ce privește badantele care lucrează part-time (24 de ore pe săptămână), după aproximativ 10 ani de muncă acumulează în jur de 10 euro/anual pentru pensie. După 20 de ani de muncă va ajunge la o pensie de 200 de euro.

Situația se schimbă în cazul badantelor care locuiesc la domiciliul bătrânilor. Cu un total de 54 de ore muncite pe săptămână, un an de muncă le aduce aproximativ 20 de euro la pensie. Ceea ce înseamnă că după 10 ani vor încasa o pensie de 220 de euro și 440 de euro după 20 de ani de muncă.

 

Povestea Frăsinicăi Ganea, care s-a angajat ca badantă în Italia la 27 de ani. Ce s-a întâmplat cu ea la doar câteva zile după ce a ajuns

Lăcrămioara avea doar 24 de ani când a devenit badantă în Italia. Ce s-a ales de ea, la 17 ani distanță, e de necrezut

Tags:
Iți recomandăm
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. Ireal unde și-a improvizat un ”adăpost” criminalul Andei
Știri
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. Ireal unde și-a improvizat un ”adăpost” criminalul Andei
BREAKING | Ruben, un tânăr de 22 de ani, a murit după ce s-a izbit cu motocicleta într-un cap de pod din Iași
Știri
BREAKING | Ruben, un tânăr de 22 de ani, a murit după ce s-a izbit cu motocicleta într-un…
Prognoza meteo pentru septembrie: Temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei
Mediafax
Prognoza meteo pentru septembrie: Temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
Gandul.ro
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe...
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
Adevarul
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol...
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain
Digi24
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar...
Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina
Mediafax
Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”
Click.ro
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău....
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
WOWBiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui!...
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani...
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion
Digi 24
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă...
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat din Cluj. Agresorul a fost arestat preventiv
Digi24
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de...
Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?
Promotor.ro
Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
kanald.ro
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a...
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia?
kfetele.ro
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent...
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
WOWBiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă...
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
observatornews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade...
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Huawei Pura 80 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Care e mai performant?
go4it.ro
Huawei Pura 80 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Care e mai performant?
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa
Fanatik.ro
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă...
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM...
Impozit locuințe. Ilie Bolojan a anunțat chiar azi, 2 septembrie. Cât vor plăti românii din 2026
Capital.ro
Impozit locuințe. Ilie Bolojan a anunțat chiar azi, 2 septembrie. Cât vor plăti românii din...
Mara Bănică arată trăsnet la 50 de ani. Vedeta a slăbit 20 de kilograme, după Asia Express. Ce DIETĂ a ținut: Este foarte simplă
Romania TV
Mara Bănică arată trăsnet la 50 de ani. Vedeta a slăbit 20 de kilograme, după...
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
S-a stins cel mai iubit actor. A avut o carieră de peste patru decenii și apariții memorabile. Nu va fi uitat
Capital.ro
S-a stins cel mai iubit actor. A avut o carieră de peste patru decenii și...
Răducioiu, despărțirea momentului: și-a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu
evz.ro
Răducioiu, despărțirea momentului: și-a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu
Care este cel mai scump metal din lume și în ce țară se găsește în cantități mari. Este rar și are o duritate ridicată
Gandul.ro
Care este cel mai scump metal din lume și în ce țară se găsește în...
Fiul lui Ion Țiriac, pachet de mușchi la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
as.ro
Fiul lui Ion Țiriac, pachet de mușchi la 48 de ani. Imaginile cu care și-a...
Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat
A1
Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce...
Ea este regina frumuseții care la 21 de ani a fost arestată după ce și-ar fi ascuns copilul nou-născut mort într-un sac de gunoi
radioimpuls.ro
Ea este regina frumuseții care la 21 de ani a fost arestată după ce și-ar...
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate. Exclusiv
Fanatik.ro
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de...
Experimentele tactice ale lui Gigi Becali, taxate dur de prietenul Mitică Dragomir: „A vrut să se dea rotund!”. Verdict clar în „cazul Chiricheș”
Fanatik.ro
Experimentele tactice ale lui Gigi Becali, taxate dur de prietenul Mitică Dragomir: „A vrut să...
Știrile zilei, 28 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 28 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. Ireal unde și-a improvizat un ”adăpost” criminalul Andei
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. Ireal unde și-a improvizat un ”adăpost” criminalul Andei
BREAKING | Ruben, un tânăr de 22 de ani, a murit după ce s-a izbit cu motocicleta într-un cap de ...
BREAKING | Ruben, un tânăr de 22 de ani, a murit după ce s-a izbit cu motocicleta într-un cap de pod din Iași
Cine este și cu ce se ocupă Loredana Salanță, tânăra care a atras toate privirile la Festivalul ...
Cine este și cu ce se ocupă Loredana Salanță, tânăra care a atras toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția
Legenda femeii mute, misterul de la Mănăstirea Sucevița. Ar fi dispărut fără urmă!
Legenda femeii mute, misterul de la Mănăstirea Sucevița. Ar fi dispărut fără urmă!
Cod galben de caniculă în București și alte 19 județe, în septembrie 2025
Cod galben de caniculă în București și alte 19 județe, în septembrie 2025
De 25 de ani, un bărbat din Bacău a intrat parcă în pământ. Martorii adâncesc misterul acestei ...
De 25 de ani, un bărbat din Bacău a intrat parcă în pământ. Martorii adâncesc misterul acestei dispariții printr-o atitudine nefirească. ”I-au alungat…”
Vezi toate știrile
×