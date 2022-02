De râsul internetului! Antena 1, ţinta glumelor după ce a scos din grilă emisiunea Stand-up Revolution

Antena 1, ţinta glumelor după ce a scos din grilă emisiunea Stand-up Revolution cu doar două zile înainte de premieră. Internauții s-au distrat copios și s-au întrecut în șicanări.

Șefii trustului anunțau premiera producției pe 16 februarie. Doar că… show-ul a fost înlocuit cu un film: ”Prințul Persiei”. Emisiunea îi avea juraţi pe unii dintre cei mai cunoscuţi oameni de stand-up din România: Teo (Claudiu Teohari), Vio (Viorel Dragu), Costel Bojog şi Dan Badea. Iar telespectatorii așteptau cu sufletul la gură marea premieră.

Misiunea celor patru comedianţi era să sprijine, de-a lungul audiţiilor, concurenţii care-şi făceau curaj să urce pe scenă cu un număr inedit de umor. Ulterior… fiecare dintre cei patru juraţi trebuia să conducă propria echipă de concurenţi.

Doar că programul s-a schimbat și emisiunea… a dispărut din senin din grilă! Glumele haioase n-au întârziat să apară, chiar și din partea celor care urmau să fie jurați. Teo a postat pe pagina sa de Instagram câteva zeci de meme-uri pe acest subiect. Iar internauții s-au distrat copios!

”Dragii noştri, vă mulţumim că ne-aţi urmărit şi aţi fost lângă noi în acest prim sezon. Am râs, am lăcrimat, ne-am bucurat şi ne-am emoţionat împreună. Ne-am făcut prieteni noi şi am uitat vrăjmăşii vechi. E însă timpul să ne oprim. Sperăm să rămânem în inimile voastre, ale telespect… Ce zic eu, ale PRIETENILOR noştri! Vă iubim”, a scris Teo.