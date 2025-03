De unde are bani Pescobar, de fapt? Dumitru Dragomir l-a dat de gol că realitatea nu e așa cum pare

Pescobar este unul dintre cei mai de succes afaceriști din România, iar mulți s-au întrebat de unde are bani, de fapt! Invitat în emisiunea Dan Diaconescu Direct, Dumitru Dragomir l-a dat de gol! Lucrurile stau altfel decât și-ar fi imaginat mulți!

Dan Diaconescu: Revenind la Pescobar. Deci nu sunteți dumneavoastră în spatele lui. Dar de unde are atâția bani să investească mereu, în fiecare zi, în fiecare lună. Mai cumpără, mai deschide ceva.

Dumitru Dragomir: Din împrumuturi bancare. Face împrumuturi bancare și îi merge bine. De exemplu, la Londra, am luat cu el ieri masa. M-am dus să beau o cafea la el. A fost la mine la hotel, și-a vândut mașinile și voia să își ia un Rolls. Ăsta, ultimul tip posibil. (…) Mi-a arătat pe telefon: „Uite contul meu de la Londra astăzi”. Și avea peste un milion de pounds.

Un om care câștigă, nu în două, trei zile, într-o săptămână, un milion de pounds... De exemplu, ești tu la New York și ai un restaurant că nu vrea de la 200 de locuri în sus, dacă n-ai de la 200 de locuri în plus și loc să stea lumea la coadă, că el prevede toată chestia asta. (…) Când aude că ia dublu, îți dai seama, îi face contractul pe loc. (…) E plăcut să știi. E plăcut și nu e un om rău. E genul lui Gigi, așa, dă la toată lumea. Dacă vine unul și îi cere, bagă în buzunar și nu-i dă 50 de lei, de exemplu, cum dau eu. El dă 200. Ai înțeles? Adică e foarte larg.

Dan Diaconescu: Generos, da. Bravo lui, băiat tânăr.

Pescobar provine dintr-o familie bună

Dumitru Dragomir: A avut și un noroc de o familie bună. Mamă s-a economistă de talie, tatăl lui aviator, oameni care l-au educat bine. Înțelegi? Are și o educație. Să știi, eu am fost cu el în străinătate, pe străinătate, știe să poarte, știe să fie și golan. Are toate atributele, Dan, pentru un om de succes. Știe și bulevardul, știe și avionul, fii atent aici, știe și munca.

Dan Diaconescu: Deci are viitor bun în politică.

Dumitru Dragomir: Dar muncește enorm. E numai pe avioane, acum era aici, mâine mi se pare că e la Bruxelles, poimâine mâine e la Londra. Pleacă la New York că dă drumul. Lucrează la New York de două luni. Și la Bruxelles lucrează de două luni de zile la restaurant.

Că numai în conceptul lui, cu mobila pe care o vrea el, cu bucătăriile să fie numai în inox. Și asta de la Horia Constantinescu, care a fost înaintea lui Piedone, că a venit peste el și a început să-i dea amenzi și l-a învățat. Aici nu trebuie să fie așa. El a învățat lucrurile astea și și-a dat seama că fără să fie toate lucrurile puse la punct, nu merge.

