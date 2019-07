Deac, fair-play total: „La cum am jucat nu meritam mai mult de 1-0!”

Ciprian Deac, unul din liderii vestiarului campioanei, a afirmat că – din punctul său de vedere – CFR Cluj nu merita mai mult de o victorie la limită în duelul cu Maccabi Tel Aviv, ținând cont de aspectul jocului din prima manșă a turului II preliminar al Champions League, scor 1-0.

„După aspectul jocului, nu meritam mai mult. E bine că nu am primit gol și că avem un mic avantaj pentru meciul retur. Am simțit o echipă bună, cu jucători de calitate, care te poate pune în dificultate”, a spus Ciprian Deac la finalul partidei. Cel mai bun lucru e că nu am primit gol. E clar că avem un mic avantaj, dar nu e gata calificarea. Acolo au niște fani, dar totul depinde numai de noi. Am atins un nivel bun. A fost un meci bun în seara asta. E bine că am legat victoriile. După eșecul cu Astana, eram cu moralul la pământ. Dar victoriile aduc victorii”, a declarat Ciprian Deac.

La rândul său, fostul apărător al FC Botoșani, Andrei Burcă, că victoria este cu atât mai importantă pentru campioana României cu cât nu a primit gol.

„Suntem bucuroși că am câștigat, dar mai fericiți suntem că nu am primitm gol. Mă bucur că am înscris în acest mod, mereu la antrenamente repetăm lovituri libere și mă bucur că ne reușesc în timpul meciurilor importante. Cel mai important a fost să nu primi gol, fiindcă sunt foarte importante golurile din deplasare. Nu ne va fi deloc ușor acolo. Știm cum a fost situația noastră cu Astana. Vom ajunger acolo, iar ei își vor da viața ca să întoarcă rezultatul. Și în seara asta a fost foarte dificil pentru noi, fiindcă nu cunoșteam adversarul, dar știam că trebuie să obținem cât mai mult din partida asta și mă bucur că nu am primit gol”, a declarat Andrei Burcă.

Unicul gol al confruntării din „Gruia” dintre CFR Cluj și Maccabi Tel Aviv a fost marcat în mintul 22 de Bibel Omrani. După acest rezultat ardelenii pleacă în returul de săptămâna viitoare cu prima manșă la calificarea în turul III preliminar.