Decizia luată de Adela Chirică, femeia care a pus diagnosticul Dravet pe harta României: ”A fost cumplit!”

Adela Chirică, președintele Asociației pentru Dravet și alte Epilepsii Rare, a luat decizia de a părăsit Capitala. Alături de băiatul ei, Davis, care suferă tocmai din cauza acestui sindrom. Cei doi s-au mutat în Prahova, în jur numai pădure, aer curat.

Adela avea să rememoreze clipele grele prin care a trecut în pandemie, văzându-și copilul suferind. ”Anul trecut, Covid ne-a prins în Capitală. Mai mult de un an, Davis a stat izolat doar în casă. A fost cumplit de trist și de greu. Poate și de aceea îi reveniseră și convulsiile… Nu vedeam pe nimeni, nu exista socializare, puținele persoane cu care ne vedeam la noi acasă intrau doar pe baza de test făcut la poartă.

Da…știu…mulți mă vor judeca și mă vor face paranoia, însă aceia nu știu ce înseamnă viața cu un copil bolnav incurabil… Însa Doamne Doamne nu ne-a lăsat. Și, mai mult ca niciodată, ne-a arătat că este lângă noi și ne ajută.

Așa că, de câteva luni, trăim în Prahova, departe de Covid, departe de izolarea în casă, înconjurați de pădure, aer curat și multe animăluțe. Iar schimbarea se vede pe Davis, căruia îi priește aici mai bine decât visam. Preferăm să facem naveta la București la terapie decât să mai trăim coșmarul de anul trecut.

Și pentru că nici aici nu puteam sta degeaba, în curând, poate chiar săptămâna viitoare, vă voi povesti și despre proiectele în care am ales să mă implic, aici, în Prahova.

Vă trimitem niște aer curat și niște bine de aici de la noi și vă îmbrățișam pe toți", a fost mesajul Adelei Chirică.

Ce este sindromul Dravet

Sindromul Dravet este o formă incurabilă de epilepsie, care debutează în primul an de viață și afectează unul din 20.000 de copii. În afară de crizele epileptice extrem de greu de controlat, este însoțită de cele mai multe ori de tulburări de dezvoltare, întârzieri în apariția limbajului, instabilitate la mers.

„Am pus diagnosticul Dravet pe harta României! Când am aflat diagnosticul lui în Paris și am căutat pe Google informații, am fost direcționată pe grupuri din străinătate, pentru că în limba română nu există nicio propoziție despre Dravet. Asa că nu am pornit de la zero, ci de la minus!”, spunea Adele Chirică, pentru superbebe.ro.