Andreea Bălan își găsea alinarea în brațele lui Tiberiu Argint, după divorțul de George Burcea, tatăl celor doi copii ai ei. Aproximativ un an a durat noua idilă, dar în vară totul s-a frânt. Cei doi au plecat pe drumuri separate, iar de atunci artista nu a mai fost băzută la brațul vreunui bărbat. A luat și o decizie în acest sens! CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Andreea Bălan nu și-a revenit după despărțirea de Tiberiu Argint, deși s-a focalizat pe activitatea profesională. Cu toate acestea, spun sursele CANCAN.RO, artista este mai mereu tristă, singurele zâmbete pe care le schițează din suflet sunt atunci când se află în preajma fetițelor ei, Ella și Clara Maria. ”Este foarte supărată, mai mereu tristă, mai mult, a refuzat toate avansurile bărbaților, și au fost câțiva, dar nu i-a lăsat să se apropie. Vrea să fie singură, cel puțin o perioadă”, a fost dezvăluirea făcută de un apropiat al cântăreței.

Andreea Bălan nu are timp de iubiri! Deocamdată…

Se pare că Andreea Bălan a luat o decizie destul de severă în privința unei noi relații. Astfel, ea și-ar fi propus ca o perioadă, ceva mai îndelungată, să rămână singură, să-și adune gândurile, iar când emoțional va fi OK, atunci va încerca să iubească din nou. Oricum, apropierea sărbătorilor înseamnă pentru ea, ca pentru orice artist, de altfel, un program mult mai încărcat, plus că micuțele ei au nevoie de mare atenție în această perioadă de final de an.

Andreea Bălan și Tiberiu Argint se despărțeau în urmă cu trei luni, iar motivul ar fi fost faptul că bărbatul începuse să-și dea întâlniri cu o blondină misterioasă (Vezi AICI detalii). Tânăra venea destul de des prin România, la diferite evenimente, unde era prezent și Tiberiu Argint. Andreea ar fi aflat, iar relația cu iubitul ei s-ar fi degradat, ajungându-se, în cele din urmă, la despărțire.

