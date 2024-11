Decizia luată în închisoare de Alexander Zudor, actorul din reclame: ”M-am lăsat de...” Confesiuni din spatele gratiilor

Condamnat la 7 ani de închisoare pentru viol şi tentativă de viol, actorul Alexander Zudor încearcă să se reinventeze în spatele gratiilor. Cunoscut mai ales din reclame, Zudor a început să scrie citate motivaționale, concepute sub forma unor scrisori adresate celor doi fii ai săi. În aceleași texte, acesta relatează și detalii despre viața în penitenciar.

Actorul Alexander Zudor era cunoscut publicului larg mai ales din reclamele în care a apărut de-a lungul timpului. Apreciat de mulți artiști din diverse domenii, dintre care unii îi erau prieteni, vestea că este acuzat de mai multe agresiuni a fost un adevărat șoc. În octombrie 2021, a fost condamnat la șapte ani de închisoare. Faptele pentru care acesta a fost pus sub acuzare s-au petrecut în decembrie 2020. Zudor acționa pe raza sectoarelor 4 și 5.

Odată cu lăsarea serii, urmărea femei singure pe stradă și le abuza sub amenințarea unui cuțit. Anii de închisoare l-au schimbat pe actor, care pare că îmbrățișează o nouă filosofie de viață. S-a apucat să scrie citate motivaționale, concepute sub forma unor scrisori adresate celor doi fii ai săi.

”A greși și a eșua face parte din a fi oameni. Este clar că, dacă am greșit, anumite aspecte sau abilități ne lipsesc. Dar asta nu trebuie să ne dezamăgească și să ne demotiveze. Trebuie doar să aflăm care sunt aspectele, lucrurile care ne lipsesc. Noi trebuie să ne iubim așa cum suntem și să știm să aflăm și să ne înțelegem care ne sunt lipsurile doar pentru a ne putea întregi și deveni ceea ce ne dorim”, este îndemnul actorului pentru copiii săi.

În aceleași texte, actorul oferă detalii și despre viața în spatele gratiilor și spune că mâncarea ”nu are niciun gust”.

”În închisoare, am renunțat la fumat, la sucuri, la dulciuri, nu caut să mănânc lucruri gustoase, ci doar să fiu hrănit, chiar dacă mâncarea nu are aici niciun gust sau nicio aromă. O vezi colorată, dar are gust de apă chioară. O mănânc pentru că știu că, deși pare sărăcăcioasă, simplă, așa cum este, doar cu legume fierte, este una dintre cele mai sănătoase pentru organism. Mulți își gătesc aici mâncăruri foarte gustoase, eu însă nu mi-aș folosi timpul liber pentru a găti. Prefer să fac sport, să scriu sau să citesc. Iar cei care mănâncă așa bine sunt grăsuți, spre foarte grăsuți, pentru că mănâncă seara și nici nu fac prea multă mișcare”, povestește actorul în mesajele postate online către fiii săi.