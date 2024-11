Decizia pe care Carmen Grebenișan a luat-o după ce a aflat că implanturile sale sunt cancerigene: „Apelez la...”

Carmen Grebenișan (32 de ani) a decis să își pună implanturi mamare la vârsta de 21 de ani. Influencerița a mărturisit că cele pentru care a optat ar trebui să reziste toată viața, însă la ultimul consult a aflat că sunt considerate cancerigene. Astfel, în urma recomandărilor primite de la medici, fosta concurentă de la Asia Express a luat o decizie importantă.

Carmen Grebenișan este una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut de la noi din țară cu peste 600.000 de urmăritori. Influencerița a preferat să fie mereu sinceră cu persoanele care fac parte din comunitatea sa. Așadar, ea nu s-a ferit să vorbească nici despre operațiile estetice pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

Carmen Grebenișan și-a pus implanturi mamare încă de la vârsta de 21 de ani și nu a avut probleme până acum. Totuși, recent, celebra influenceriță s-a arătat îngrijorată în ceea ce privește această intervenție.

Fosta concurentă de la Asia Express a aflat că implanturile sale au fost scoase de pe piață, fiind considerate cancerigene. Așadar, medicii i-au recomandat să le schimbe, operație pe care are de gând să o facă anul viitor.

Cele pe care le am acum au fost scoase de pe piață, pe motiv că sunt considerate cancerigene și mi-a fost recomandat să le schimb, deși cele pentru care am optat sunt, practic, pe viață și nu ar fi fost necesar să fac asta”, a declarat Carmen Grebenișan pentru Click! .

„Nu reușesc să am un ritual zilnic de îngrijire, care să fie identic în fiecare zi. Mereu apelez la intervenții minim invazive și tratamente faciale de ultima oră. Nu am în plan să apelez la vreo intervenție estetică în curând, doar poate să-mi schimb implanturile mamare, dar cred că abia anul viitor se va întâmpla asta.

În urmă cu ceva timp, Carmen Grebenișan a realizat un filmuleț în care a vorbit despre intervențiile estetice pe care le are. Prima schimbare a fost la buze. Influencerița și-a injectat acid hialuronic. De asemenea, de-a lungul timpului, ea a apelat la mai multe artificii la nivelul feței.

„Sunt destul de transparentă cu situațiile astea, nu prea am vreo problemă în a le expune. Niciodată n-am avut, mi se pare că trebuie să fie asumat în momentul în care te apuci să-ți modifici corpul, măcar să fii împăcat cu tine la final, daca nu înainte.

Am o operație de implant mamar, pe care am făcut-o undeva la 21 sau 22 de ani, ceva de genul ăsta. Am 280 de mililitri implant mamar formă anatomică. Prima intervenție pe care am avut-o la față a fost injectarea buzelor, pe care le-am dizolvat de câteva ori, pentru că nu mi-a plăcut forma și acum îmi place foarte mult, deci am acid hialuronic în buze.

După scurt timp mi-am umplut cearcănele, mi-am pus botox în zona cearcănelor, că îmi era destul de adâncită. Am botox în frunte și mi-am pus în zona messeterului, ca să-mi subțieze partea asta de față, pentru că fața mea este foarte asimetrică. Mi-am pus acid hialuronic în zona tâmplelor, în momentul în care mi s-a dizolvat grăsimea naturală din tâmple. N-am rinoplastie și nici fațete”, a spus influencerița pe TikTok.