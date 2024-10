Fostul soț și actualul iubit ai lui Carmen Grebenișan, întâlnire de gradul zero! Ce au discutat cei doi: ”E normal să te doară!”

Carmen Grebenișan a făcut o serie de mărturisiri neștiute despre viața ei sentimentală. Printre altele, celebra influenceriță a dezvăluit că fostul soț și actualul iubit s-au întâlnit față în față. Alex Militaru a fost cel care l-a abordat pe Cristian, după care a urmat o discuție între cei doi.

La finalul lunii martie, Carmen Grebenișan și Alex Militaru au anunțat că se despart după trei ani de căsnicie. În urma divorțului, influencerița a trecut printr-o perioadă destul de dificilă, însă și-a găsit liniștea în brațele unui alt bărbat, Cristi. Fosta concurentă de la Asia Express a precizat că este foarte fericită alături de noul ei iubit. Acesta îi oferă dragostea, înțelegerea și respectul de care are nevoie.

Citește și: Carmen Grebenișan, înșelată de Alex Militaru?! A făcut dezvăluirea, la 5 luni de la divorț: ”Pierzi oameni importanți dacă pici în ispite”

Carmen Grebenișan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cristian, însă nu a fost ușor pentru ea să o facă publică. La început, influencerița a fost criticată pentru că a intrat într-o relație la scurt timp după divorț.

Totuși, blondina a mărturisit că sentimentele pentru fostul soț dispăruseră cu mult timp înainte de separarea oficială, însă a încercat să își salveze căsnicia. Acest lucru nu a mai putut fi posibil, așa că a fost nevoită să meargă mai departe.

Fosta concurentă de la Survivor a dezvăluit cum a reacționat Alex Militaru atunci când a aflat că are un nou iubit. De asemenea, cei doi s-au întâlnit față în față și au discutat.

„Ei se cunosc. Se știau din vedere, nu cred că au comunicat înainte, dar acum se cunosc și au și comunicat. A fost ceva mai diferit. În primă fază când Alex a aflat despre mine și despre Cristian s-a supărat foarte tare, a acționat impulsiv, i-am zis: ‘Te înțeleg că ești nervos, dar nu e vina mea că am ajuns aici și că tu ai făcut ce ai făcut, acum doar trebuie să acceptăm ce se întâmplă’.

A doua zi m-a sunat și și-a cerut scuze: ‘Ăsta a fost primul impuls și chiar îmi pare rău că am sunat și am vorbit urât cu tine’. Și i-am spus: ‘Te înțeleg, e normal să te doară să vezi asta. Sper să îți găsești și tu pe cineva, eu nu am nicio problemă’. Mi-a pus mai multe întrebări despre Cristian și i-am spus tot în măsura în care era necesar. Mi-a mulțumit, iar apoi s-au întâlnit la un festival în Cluj.”, a mărturisit Carmen Grebenișan în podcastul DilEMMA cu Emma de la ZU.