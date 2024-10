Carmen Grebenișan, înșelată de Alex Militaru?! A făcut dezvăluirea, la 5 luni de la divorț: ”Pierzi oameni importanți dacă pici în ispite”

Carmen Grebenișan a făcut o serie de mărturisiri neașteptate despre divorțul de Alex Militaru. Celebra influenceriță a dat de înțeles că fostul soț i-a fost infidel, susținând că trădarea și minciuna au durut-o foarte tare. Mai mult decât atât, fosta concurentă de la Asia Express a dezvăluit ce reacție a avut bărbatul atunci când a aflat că ea are o nouă relație.

La finalul lunii martie, Carmen Grebenișan și Alex Militaru au anunțat că se despart după trei ani de căsnicie. În urma divorțului, influencerița a trecut printr-o perioadă destul de dificilă, însă a preferat să țină ascunse motivele separării. Ei bine, acum a oferit câteva detalii neștiute.

După divorțul de Alex Militaru, Carmen Grebenișan și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, pe nume Cristian. Influencerița i-a povestit și fostului soț despre noua relație, iar acesta a avut o reacție neașteptată.

Totodată, fosta concurentă de la Survivor a dat de înțeles că Alex Militaru i-a fost infidel pe parcursul căsniciei. Mai exact, ea a precizat că fostul partener ar trebui să învețe din greșelile făcute și să nu mai pice în ispite.

Carmen Grebenișan a mărturisit că trădarea și minciuna au durut-o cel mai mult în căsnicia cu Alex Militaru. De altfel, ea a precizat că acolo începe să se rupă o relație. Mai mult decât atât, influencerița a recunoscut că a fost înșelată în trecut.

„Trădarea și minciuna (n.red. au durut-o cel mai tare). Mai tare ca asta nu cred că poate să doară ceva, mai ales că orice tip de greșeală faci într-o relație, știi că sunt greșeli neintenționate sau comportamentale, nu principiale. Sunt tipuri și tipuri de greșeli, iar unele cântăresc mai mult, după părerea mea. Rupturile acolo încep, de fapt. Sunt genul de persoană căreia îi place să ia lucrurile de la zero. Multe femei spun: ‘toți bărbații sunt la fel, toți mint, toți înșală’. Nu vreau să cred chestia asta. Sunt sigură că nu e așa, chiar dacă am trecut prin asta, am trecut de mai multe ori prin asta.”, a mai declarat fosta concurentă de la Survivor.

Fosta concurentă de la Asia Express a susținut că nu a expus motivele separării de Alex Militaru pentru a-l proteja. De asemenea, Carmen Grebenișan a povestit că a luptat pentru fosta căsnicie, însă a ajuns într-un punct în care nu a putut să meargă mai departe.

„Lumea a zis că sunt superficială, că am plecat ușor și că pentru o căsnicie trebuie să lupți, dar cred că nu știe nimeni că am luptat pentru că am vrut să îl protejez, nu am expus certurile noastre și motivele. Probabil lumea m-ar fi înțeles mai ușor pe mine (n.red. dacă ar fi expus motivele).

Eram deja deschisă spre o altă relație, nu mai aveam conexiune, nu mai era inima mea acolo de mult timp, doar încercam să o aduc, dar nu s-a mai întâmplat. Mă rog, motivele au fost și altele despre care nu pot să vorbesc pentru că țin de intimitatea noastră, dar au cântărit și alte lucruri acolo care ne-au îndepărtat. Astea nu le-am expus.”, a mai spus Carmen Grebenișan.