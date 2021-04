Decizie de ultimă oră în dosarul milionarului mort în condiții suspecte

Carmen Alexandru este, într-adevăr, fiica milionarului Constantin Dinescu. După mai multe termene în instanță, a venit și dovada de netăgăduit. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, decizia de ultimă oră în procesul excentricului om de afaceri care a murit în condiții suspecte.

Anul trecut, în august, CANCAN.RO vă prezenta, în exclusivitate, declarații făcute de Carmen, “fiica secretă” a milionarului Constantin Dinescu. La momentul respectiv, aceasta a oferit amănunte neștiute din viața omului de afaceri, dar și despre cum a decurs relația dintre ei de-a lungul anilor.

În prezent, Carmen Alexandru are 49 de ani, iar mama ei a fost iubita din adolescență a lui Constantin Dinescu. Aceasta a aflat că soțul celei care i-a dat viață nu este, de fapt, tatăl ei natural. Ulterior, nu a fost zi în care să nu se întrebe cine ar fi celălalt părinte al ei, cu adevărat. Când avea 25 de ani, Carmen și-a cunoscut și tatăl, în condițiile în care mama ei nu a vrut niciodată să-i spună cine este.

Decizia magistraților

La înmormântarea milionarului, între Carmen Alexandru și familia defunctului s-a iscat un conflict. Atunci, la capelă, s-a aflat că excentricul om de afaceri nu avea doar un fiu, ci și o fiică nelegitimă. După un timp, femeia a deschis un proces la Judecătoria Sectorului 3, ce a avut ca obiect “stabilire paternitate”. La INML, lui Carmen Alexandru și mamei sale li s-au recoltat probe biologice.

Au fost efectuate testele aferente și s-a stabilit că, într-adevăr, Carmen Alexandru este fiica lui Constantin Dinescu. Fapt admis recent și de magistrați, potrivit informațiilor CANCAN.RO.

“Admite acțiunea. Constată că defunctul Dinescu Constantin este tatăl biologic al reclamantei Alexandru Carmen. Dispune efectuarea cuvenitelor modificări în Registrul de nașteri al Consiliului Local Sector 3 București și eliberarea unui nou certificat de naștere reclamantei, în care la rubrica «părinți» – «Tatăl» să fie menționat numele lui Dinescu Constantin”, au stabilit magistrații.

În aceste condiții, averea lui Constantin Dinescu (bani, firme, imobile, colecții de artă, limuzine) ar putea fi împărțită între doi copii. Fiul milionarului, Dan, și fiica sa cea mare, Carmen.

“A fost ca și cum am recuperat toți anii în care nu a fost lângă mine”

La aproximativ două săptămâni de la decesul fulgerător al lui Constantin Dinescu, ”fiica secretă” a omului de afaceri a făcut și primele declarații.

“Aveam 25 de ani, o viață liniștită, fară nimic notabil în afara faptului că știam că soțul mamei nu era tatăl meu natural. Și atunci m-a găsit, Dumnezeu știe cum, tatăl meu, Constantin Dinescu. Am început să ne povestim viața unul altuia și am povestit așa mult și bine. Era în vara anului 1996 și, de atunci până acum, am lucrat la firmele lui, în diverse domenii. De la combustibil solid, la materiale de construcții și instalații sanitare, până la galeria de artă de pe Bălcescu.

Și așa au trecut anii, m-am căsătorit, am făcut nunta perfectă cu ajutorul lui, la un restaurant din Băneasa, cu cântăreți care mai de care, pe care el îi cunoștea foarte bine: Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu, Adrian Enache, Anca Țurcașiu. Nunta de vis. Au trecut iar anii, la botezul băiatului meu au venit din nou preferații lui în materie de muzică.

Viața a continuat, am ajuns să ne cunoaștem foarte bine, a fost ca și cum am recuperat toți anii în care nu a fost lângă mine. Tuturor mă prezenta ca fiind fiica lui, ceea ce mi-a confirmat că, de fapt, el este înainte de toate om. Multă lume a speculat mult, au fost multe zvonuri, dar eu vă spun din punctul meu de vedere că în viața lui a făcut ce alții doar visează, și doar ipocriții pot spune că nu și-ar dori să aibă viața pe care a avut-o el”, ne-a mărturisit Carmen anul trecut, în august.

Constantin Dinescu a murit în condiții suspecte

Constantin Dinescu, unul dintre cei mai excentrici milionari, a încetat din viață, prematur, în circumstanțe suspecte. Se pare că decesul omului de afaceri a venit brusc, fără ca acesta să sufere de o boală.

Conform unor surse CANCAN.RO, moartea lui Constantin Dinescu, fostul iubit al Mădălinei Pamfile, ar fi avut o legătură cu relația amoroasă pe care acesta o avea cu o femeie din Ucraina, care i-ar fi pus ceva în băutură.

“Umblă vorba că este cu o femeie din Ucraina și i-ar fi pus ea ceva în pahar. El nu bea și nu fuma, așa spun fetele… Era plătitor și el la porcușori (prostituate, n.r.), de obicei chema, foarte des. Și, de obicei, câte două”, ne-au spus sursele noastre, în exclusivitate.

Constantin Dinescu se respecta și ducea o viață demnă de un împătimit al luxului. El se mândrea cu o colecție impresionantă de mașini de lux, dar și cu o serie de opere de artă extraordinare.

A avut probleme cu legea

Fostul iubit al Mădălinei Pamfile a fost audiat ca martor într-un celebru dosar, deschis după ce un grup infracţional a încercat să-i vândă acestuia mai multe tablouri, semnate de Picasso, Monet, Gauguin şi Matisse. Milionarul ar fi “picat” în plasa întinsă de aceştia şi a fost la un pas să intre sub incidenţa legii. Tablourile intitulate „Tete d´Arlequin” de Pablo Picasso, „La Liseuse en Blanc et Jaune” de Henri Matisse, „Waterloo Bridge” şi „Charing Cross Bridge” de Claude Monet, „Femme devant une fenetre ouverte dite la fiancee” de Paul Gauguin, „Autoportrait” de Meyer de Haan şi „Woman with Eyes Closed” de Lucian Freud erau expuse în Muzeul Kunsthal din Rotterdam, Olanda, de unde au fost sustrase de infractorii care au încercat apoi să scoată bani frumoşi de pe urma lor.

Însă toată păţania nu l-ar fi afectat prea mult pe “Baronul luxului”, acesta concentrându-şi atenţia, la momentul respectiv, pe propriile afaceri, fiindcă fostul iubit al Mădălinei Pamfile a fost proprietarul unui magazin de bijuterii, situat în buricul Bucureştiului, dar şi al mai multor spaţii comerciale din Capitală, pe care le închiria, având astfel o sursă constantă pentru cheltuielile exorbitante, necesare traiului demn de un milionar fabulos.