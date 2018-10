În urmă cu aproximativ un an, Rocsana Marcu a decis să renunțe la televiziune și să se dedice în totalitate carierei muzicale. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut, în exclusivitate, declarații spumoase de la fosta vedetă a Antenei. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări) Blondina care a făcut furori pe micul ecran a vorbit deschis inclusiv despre situația ei… amoroasă. (CITEȘTE ȘI: PRIMUL SĂRUT ÎNTRE BIANCA DRĂGUȘANU & MUSCULOSUL ALEX)

Rocsana Marcu s-a schimbat semnificativ după ce a decis să renunțe la televiziune. La mai bine de un an de când nu a mai apărut pe sticlă, fosta vedetă a Antenei a făcut mărturisiri uluitoare.

"Mă dedic în totalitate carierei muzicale. Profesional sunt super-bine, dar în dragoste e dezastru. Prefer să fiu curtată din toate părțile, decât să trăiesc într-o relație toxică. Sunt foarte bucuroasă că am filmat videoclipul celei mai recente piese pe care am lansat-o. Muzica aproape că îmi ocupă tot timpul. Mă pregătesc de o deplasare în Dubai, acolo unde o să fac show la ziua unui șeic", ne-a dezvăluit focoasa blondină.

Negociază o revenire pe micul ecran

Rocsana Marcu ne-a mai mărturisit și că se gândește destul de serios să revină pe micul ecran.

"După plecarea din Antenă am primit mai multe oferte, dar încă nu m-am hotărât. Este posibil să revin în următoarea perioadă. Momentan mă aflu în stadiul negocierilor", a mai declarat fosta prezentatoare.

Rocsana Marcu s-a despărțit de iubit

Rocsana Marcu a format un cuplu cu Bogdan Diaconu, dar relația lor a ajuns relativ repede la sfârșit. Despre ruptură a făcut chiar Rocsana declarații, într-o emisiune de televiziune.

"A fost o poveste foarte frumoasă, recunosc. Eu credeam în ea și vorbeam despre viitorul nostru împreună. La un moment dat, relația pe care eu mi-o imaginam începuse să o ia pe alt drum. Lui i se părea normal, mie nu, așa că m-am decis să îl las să meargă pe un alt drum. Am încercat să îl schimb. Am făcut greșeală asta.

Voiam să lucrez la niște mici aspecte ca să ne fie mai bine ca familie, gândindu-mă la copiii mei. Exagera în anumite privințe. Exagera în ceea ce îl privea pe el, la viitorul lui. Urma să ne căsătorim. Am încercat să îl scap de probleme, nu am reușit. E un om extraordinar, dar nu pentru mine, pentru altcineva. E un om mult prea bun pentru mine. Eu dăruiesc, dar trebuie ca și celălalt să aibă capacitatea de a primi. Când nu se întâmplă așa, mai bine fiecare pe drumul lui. Nu îl mai iubesc absolut deloc. Îmi pun pe primul loc familia”, spunea Rocsana Marcu.

„Mă excita intelectual”

”Ne-am despărțit înainte de Crăciun. S-au întâmplat mai multe lucruri în timp, dar am încercat să trec peste. Dar am zis că nu pot să trăiesc în trecut, dacă se repetă lucruri care dăunează relației. I-am zis că e păcat să pierd timpul. Nu i-am reproșat nimic niciodată! I-am deschis ochii și i-am spus că are o capacitate intelectuală extraordinară. Mă excita intelectual, i-am spus.

Dar, dacă nu știa să gestioneze situația, strica totul! Dacă rezolvă problemele pe care i le-am spus, ar ajunge președintele României. Dar nu cred că le va rezolva. M-aș bucura! Ar fi pentru prima oară când m-aș înșela în privința unui bărbat", a declarat vedeta, în urmă cu ceva timp.

