Declarațiile halucinante ale lui Gheorghe Dincă. Două polițiste erau la poartă: “Am scos cureaua de la pantaloni şi i-am…”

Gheorghe Dincă le-a povestit investigatorilor, la două zile după ce a fost prins, cum a răpit-o pe Alexandra şi cum a reuşit s-o bage în curtea casei. Două polițiste erau la poartă în acel moment.

„În jurul orei 10.00, am văzut că fata se afla pe marginea străzii, în comuna Dobrosloveni, judeţul Olt. Eu mersesem spre Osica, dar m-am întors pentru a aduce o piesă cuiva din Osica, cu care vorbisem la telefon. Eram cu autoturismul marca Renault Megane cu număr de înmatriculare OT-48-WYW. Fata a urcat pe bancheta din spate, pentru că pe scaunul dreapta faţă aveam nişte acte şi o pălărie.

Am coborât din maşină şi am urcat lângă ea, pe scaunul din stânga spate. Atunci am lovit-o cu palma peste faţă. S-a dat cu capul pe spate şi s-a lovit de geamul uşii şi de stâlp. Fata şi-a pierdut cunoştinţa şi am scos cureaua de la pantaloni şi i-am legat mâinile la spate. M-am dat jos din maşină şi m-am urcat la volan şi am condus spre casă. Am mers prin zona digului spre casă”, a mărturisit Gheorghe Dincă în fața anchetatorilor.

În acea zi, pe strada Craiovei, chiar la două case de imobilul lui Dincă era o înmormântare, iar în zonă erau mulţi vecini. Alături de ei erau, de asemenea, două poliţiste care supravegheau zona, potrivit adevarul.ro. (CITEȘTE ȘI: CARACAL: SOȚIA LUI GHEORGHE DINCĂ A CEDAT! FEMEIA A POVESTIT CE S-A ÎNTÂMPLAT CU ADEVĂRAT)

„Acasă, am oprit pe dreapta pe drum, fata fiind aplecată cu capul înainte, rezemată în scaunul din faţă. Am văzut în apropiere două femei poliţist şi m-am temut că eu sunt urmărit. Am traversat strada şi am mers şi am deschis porţile”, a mai spus Dincă în prima declaraţie dată anchetatorilor.

Gheorghe Dincă a băgat maşina în curte la ora 10.33. Singurul care a vorbit în acel moment cu Dincă a fost Victor Mieilă, poreclit „Vică”, un vecin care a intrat de multe ori în casa groazei: „Îmi promisese că merge cu mine să luăm nişte grâu. Când l-am văzut, am fugit la el chiar atunci când închidea porţile. A zis că n-are timp, se grăbeşte şi a închis repede”, a povestit Vică Mieilă anchetatorilor.