Deea Codrea a născut! Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a adus pe lume un băiețel perfect sănătos

Deea Codrea a născut! Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a adus pe lume un băiețel perfect sănătos și este în culmea fericirii.

Sâmbătă, 9 octombrie, Deea Codrea a devenit pentru prima oară mămică. Vedeta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, iar acum se bucură de momentele petrecute cu el. Atât Deea Codrea cât și Andrei erau ferm conviși că vor fi părinți de fetiță, dar iată că Universul le-a pregătit altceva. Până să știe dacă vor avea o fată sau un băiat, ei aveau un nume de fată în minte, Tokyo. Ulterior, după ce au aflat că vor avea un băiețel s-au gândit să-l numească ”Liam”.

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a oferit și primele detalii despre cum a decurs nașterea și le-a promis urmăritorilor săi că va veni și cu alte precizări cât de curând. Momentan, Deea Codrea vrea să stea cât mai mult cu băiețelul ei: ”Suntem bine. Liam este cel mai minunat bebeluș și a venit pe lume în mod natural, în apă, la 3 kilograme și 850 de grame, azi-noapte la ora 04:01, alături de cel mai bun tătic din lume. Revin curând cu update”, a scris Deea Codrea pe Instagram.

A crezut că naște înainte de termen

În a 39-a săptămână de sarcină, Deea Codrea s-a confruntat cu o situație neplăcută. A avut niște dureri cumplite și a crezut că intră în travaliu și că va naște înainte de termen. Nu putea nici măcar să stea în picioare, iar timp de trei zile a trecut prin momente de spaimă.

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” le-a dezvăluit fanilor prin ce a trecut, în urmă cu câteva zile, motivându-și totdată absența de pe rețelele de socializare.

”Vă mulțumesc pentru toate mesajele, sunteți minunați. Nu am fost așa activă pentru că am avut trei zile super grele. Am avut o problemă groaznică cu nervul sciatic, bebe aparent apăsa pe el. Îmi crea aceste probleme de mobiliate și nu puteam să stau în picioare pe loc. Asta însemna că nu puteam sta în fața oglinzii sau să îmi fac duș fără să ridic un picior undeva în aer sau să îl sprijin.

N-aveam nicio problemă să urc scări sau să merg. Din weekend am observat că nu puteam să urc scările, m-am pus în fund, în mijlocul scărilor. Dureri groaznice, am crezut că dacă în momentul ăla nu mi se instalează travaliul atunci… nu știu când se mai instalează. Dureri cu plânsete, criză de durere, ceva atât de rău eu nu am mai avut până acum. Au trecut, Slavă Domnului!”, a povestit Deea Codrea.