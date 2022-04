Ioana Lavinia Lăcătuș își striga nemulțumirea față de ”tratamentul” de care ar fi avut parte la ultima ediție „X Factor”, unde a participat în calitate de concurent. La scurt timp, alți foști concurenți aveau să i se alăture, după postarea ei pe Facebook, dezvăluind că au trecut prin aceeași situație. CANCAN.RO are detaliile.

Laura Lavinia Lăcătuș pleca la drumul „X Factor” cu mare încredere în potențialul ei artistic. Prietenii au încurajat-o, lăudându-i calitățile vocale, doar că pe scena de la Antena 1 avea să se lovească de dezamăgire. Concret, Ioana, aflată în echipa de 12 concurenți a Loredanei Groza, a primit patru de „Da” de la jurați, doar că nu a mai fost difuzată la TV. Explicația? Probleme tehnice! (Vezi AICI detalii).

Continuă acuzațiile la X Factor: ”Mi s-a întâmplat același lucru!”

Nu a fost, se pare, singura concurentă nemulțumită. Pe pagina de Facebook, front comun cu ea au făcut prietenii, dar și doi foști concurenți de la „X Factor”, care, spun ei, au trecut prin aceeași situație. Mai mult, unul dintre ei a dezvăluit că Delia a fost entuziasmată de reprezentația lui, l-a lăudat, dar i-ar fi dat un vot nefavorabil, după ce i s-ar fi comunicat ceva în cască.

”Lasă, că și eu am luat patru de «Da» în audiții și, după ce i-au șoptit în cască Deliei, s-a răzgândit, și-a schimbat votul. Au scos-o ei bine la montaj după”, i-a transmis un fost participant la X Factor.

”Mi s-a întâmplat același lucru, nu știu dacă știi. Și te susțin. Am luat trei de «Da» și nici nu m-au difuzat. Nici nu am primit niciun mesaj, asta e amuzant. Am rupt, le-a plăcut, dar când să mă difuzeze… Delia era gen wow, ai influențe soul, etc, ești blană… E clar că nu ei decid când să dea da sau nu”, a fost un alt mesaj tot de la un fost concurent al emisiunii de pe Antena 1.

