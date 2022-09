Delia Matache se laudă cu un corp destul de tonifiat la cei 40 de ani ai săi. Află care sunt obiectivele artistei, dincolo de talentul muzical aparte

La cei 40 de ani ai săi, Delia stârnește admirația fanilor. Dincolo de talentul aparte, vedeta este apreciată de întreaga lume atât pentru stilul nonconformist pe care îl adoptă, cât și pentru aspectul menținut cu grijă.

În numeroase interviuri, Delia Matache recunoaște că este o pofticioasă înrăită, iar pentru păstrarea unui fizic potrivit, aceasta mizează pe sport.

Dietele nu sunt tocmai punctul forte al artistei, întrucât Delia este mulțumită de trupul său ”fluffiness”. Secretul fizicului său de invidiat, constă de fapt în gena bună pe care a moștenit-o.

Norocul pare a fi de partea Deliei, întrucât mesele bogate ale artistei nu lasă mari amprente pe talie. Cu siguranță că diva showbiz-ului românesc nu este atât de neglijentă atunci când vine vorba despre aparițiile publice.

Drept urmare, Delia Matache și-a transformat un colț al casei într-o zonă de făcut exerciții. De asemenea, ori de câte ori are ocazia, Delia nu ezită să iasă la alergat în natură. Activitatea sa zilnică nu lipsește însă nicio clipă din programul artistei.

Deși nu are pătrățele, Delia Matache se laudă cu un corp destul de tonifiat, pe care îl etalează adesea pe rețelele de socializare. Cât despre alimentație, blondina nu face niciun efort deosebit. Ba din contră, mănâncă tot ce îi poftește sufletul, însă fără să exagereze. Recent, Delia și-a exprimat obiectivele în mediul online, mai exact să se plimbe, să cânte și să se bucure de viață. Restul sunt detalii pentru jurata de pe Antena 1.

„Sunt happy, vreau să enjoy life, să mănânc, să mă plimb și nu o să am six-pack. Să nu fiți uimiți dacă vedeți că nu o să am. Am așa un pic de fluffiness foarte simpatic. Nu datorez nimănui să am six-pack. În meseria mea, nu cânt cu six-pack. Am potențial foarte mare, am datele genetice bune. E un act de curaj să ai date genetice bune și totuși să nu-ți pese.”

