Delia i-a urat: „La mulți ani” Antoniei într-un mod inedit! Poza cu cele două artiste și mesajul au stârnit hohote de râs

Antonia este una dintre sărbătoritele de astăzi din showbiz-ul românesc. Frumoasa artistă a primit o mulțime de mesaje felicitare, dar și foarte, foarte multe surprize. Delia, una dintre prietenele sale, i-a făcut o urare spectaculoasă, care face multă vâlvă pe Internet. Iubita lui Alex Velea i-a apreciat gestul și, pe lângă un mare like, aceasta a scris un mesaj prin care a transmis că leșină de râs.

Antonia împlinește azi 29 de ani, iar Delia „i-a copt” o surpriză haioasă. Extravaganta cântăreață a publicat o poză făcută în urmă cu câțiva ani cu ocazia unui shooting. În Fotografie, Delia apare transformată în bărbat și are chiar și barbă. În timp ce ea stă cuminte, Antonia face un gest indecent: îi pune mâna în zona intimă.

„Antonia, a fost o vreme când… eram un bărbat adevărat. Dar… m-am căsătorit și am devenit femeie ;))) cumva… 🤣”, a scris Delia în dreptul imaginii urcată recent pe contul său de Instagram.

Atât sărbătorita, cât și fanii celor două s-au amuzat copios după ce au văzut fotografia, dar și descrierea pusă la ea.

Mesajul emoționant transmis de mama Antoniei fiicei sale

Denise Iacobescu i-a făcut o urare specială Antoniei. Vedeta a scos de la naftalină o poză din copilăria fetei sale și a scris câteva rânduri emoționante. Mama Antoniei i-a dat acesteia un sfat în văzul tuturor: să își păstreze sufletul tânăr, pentru că vârsta e doar un număr.

„La mulți ani, fericirea lui mama!

29 de ani… o vârstă superbă… vârsta la care sufletul meu a r[mas😊.

Nu uita… AGE IS JUST A NUMBER… so FOREVER YOUNG WE REMAIN!!! (n.r.: Vârsta e doar un număr… așa că tineri rămânem pentru totdeauna!!!)

Tu și cu cei trei nepotei pe care mi-ai dăruit… sunteți binecuvântările mele💖💖💙💙

4EVER YOUNG🦋 „, a scris Denise Iacobescu pe pagina ei de Instagram.

Antonia și Alex Velea se iubesc de mai bine de patru ani

Cei doi artişti au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi foşti ce ceartă de câţiva ani. Maya Rosaria Castellano s-a născut pe 28 august 2010. În prezent, ea locuieşte în Italia alături de bunicii lui Vincenzo.