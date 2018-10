Denis, fiul fostului fotbalist Cosmin Paşcovici, a fost înmormântat astăzi la Constanţa! FOTO

Denis, fiul fostului fotbalist Cosmin Paşcovici, a fost înmormântat astăzi, la Constanţa. Băiatul fostului jucător de fotbal s-a stins din viaţă joi, la vârsta de 14 ani.(CITEȘTE ȘI: ROMÂNCELE LUI MAYWEATHER RUPT TĂCEREA: ”ADEVĂRUL E CĂ FLOYD…”)

La înmormântarea care a avut loc la biserica Sfânta Treime, din Constanţa, au luat parte prieteni, dar şi mulţi cunoscuţi din sport, dar şi suporteri. Eveline Lisenco, Mihai Orzan (naşii de botez ai celui de-al doilea copil al soţilor Paşcovici, Emma-Ioana), Alexandru Grigoraş, Ion Barbu, Marius Soare, Radu Oprea, Ionuţ Bălan, Erkal Memet sau Cosmin Şişcu, s-au numărat printre cei care au luat parte la înmormânatare, potrivit Ziua Constanţa.ro.(CITEȘTE ȘI: SĂRBĂTOARE MARE ÎN FAMILIA BĂSESCU! EBA ȘI-A BOTEZAT ASTĂZI FETIȚA!)

Denis, fiul Cosmin Pașcovici, s-a stins din viață la vârsta de 14 ani, după o suferință grea. Încă de la vârsta de doi ani, Denis a suferit prima operație pe creier. Au urmat zeci, în ultimii zece ani. Diagnosticele au fost multe: tumoare de fosă posterioară, hidrocefalie, epilepsie secundară, nanism hipofizar și osteoporoză.(NU RATA, AICI: TOP 10 CEI MAI SCUNZI BĂRBAȚI DIN SHOWBIZ. CÂȚI CENTRIMETRI AU, DE FAPT, VELEA, BARTOȘ & DANI)

Părinţii s-au luptat din răsputeri pentru vindecarea fiului lor. Fotbalistul, după încheierea activităţii competiţionale la Farul, Dinamo sau Echipa Națională, a plecat să muncească în străinătate pentru a face rost de bani pentru îngrijirea medicală a lui Denis.(CITEȘTE ȘI: EX-ATACANTUL ”NAȚIONALEI”, JUDECAT ÎN SECRET PENTRU AMENINȚARE: ”A FOST O ALTERCAȚIE ȘI…”)

Cosmin Paşcovici a urcat o înregistrare pe Facebook, prin intermediul căreia a transmis un mesaj video echipei naţionale de fotbal a României. Cu inima sfâșiată de durere și cu speranță, el a mărturisit că fiul său a suferit sâmbătă un atac cerebral şi că şi-ar dori ca echipa naţională să câştige meciul cu Lituania pentru el.(NU RATA, AICI: FOSTA IUBITĂ A LUI LIVIU VÂRCIU A RUPT CONTRACTUL CU ANTENA! MOTIVUL…)

“Salut băieți, numele meu este Cosmin Pașcovici, fost jucător al echipelor Dinamo, Farul Constanța, UTA Arad, Petrolul Ploiești și, nu în ultimul rând, al echipei naționale de fotbal, unde am jucat alături de antrenorul vostru Cosmin Contra. Am avut și eu un meci la echipa națională, cu Andorra, pe care l-am câștigat cu 2-0, la Constanța. Sper să o faceți și voi.

Am să vă spun pe scurt: băiețelul meu, Denis, a făcut sâmbătă un atac cerebral, este la spital, în comă. Creierul îl are inundat de sânge, nu știm dacă va mai trăi sau va mai putea lupta. Dimineață l-am anunțat pe prietenul meu, Cătălin Gheorghiu, și m-a întrebat dacă am nevoie de ceva. Și i-am spus: Da. L-am rugat dacă puteți meciul acesta să-l jucați pentru Denis, băiețelul meu luptător, care se zbate între viață și moarte, el fiind un fan mare al echipei naționale. Mi-aș dori din toată inima, poate o să fie ultimul meci pe care îl va prinde, mi-aș dori să câștigați pentru el. Vă mulțumesc mult” este mesajul emoționant al lui Cosmin Pașcovici.