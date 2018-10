Top 10 cei mai scunzi bărbați din showbiz. Câți centrimetri au, de fapt, Velea, Bartoș & Dani

Sunt frumoși, au șarm și sunt sexy, însă la capitolul înălțime nu se pot lăuda prea tare. Totuși, statura nu i-a împiedicat absolut deloc să aibă un succes răsunător.(Cât câștigi dacă faci videochat?) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, „Top 10 cei mai scunzi bărbați din showbiz”.(VEZI ȘI: NOI FILMĂRI DIN DUBAI CU MAYWEATHER & ROMÂNCELE CARE L-AU FĂCUT KO. A FĂCUT SENZAȚIE CU UN CEAS DE 18 MILIOANE $!)

”Esențele tari se țin în sticluțe mici”, este zicala care se potrivește perfect celor 10 bărbați din showbiz-ul autohton.(Super oferta de angajare) Cu toate că arată perfect pe covorul roșu, nu i-ar deranja, probabil, să aibă câțiva centimetri în plus. (NU RATA, AICI: LOREDANA CHIVU A PLÂNS ÎN BIROUL PROCURORILOR DE LA CRIMĂ ORGANIZATĂ!)

Cum arată Top 10 al celor mai scunzi bărbați din showbiz-ul românesc

Locul 10. Pavel Bartoș – Nu de puține ori, înălțimea lui Pavel Bartos a reprezentat un subiect de glume pentru colegii săi, el fiind unul dintre cei mai scunzi artiști din Romania. Așa că, în urmă cu ceva timp, simpaticul prezentator de televiziune s-a pozat lângă un panou „gradat”, astfel să se știe că măsoară 1,71 metri și se încadrează cu succes în categoria ”Măricel”. (NU RATA, AICI: MEGA-SCANDAL LA ”INSULA IUBIRII”. UNA DINTRE ISPITE E ACUZATĂ CĂ ȘI-A VÂNDUT TRUPUL CU 300€/ORĂ!)

Locul 9: Alex Velea – Surprinzător sau nu, iubitul Antoniei se încadrează doar pe penultimul loc în topul celor mai scunzi bărbați din showbiz-ul Românesc. Artistul măsoară 1,70 metri, chiar dacă atunci când se află lângă senzuala lui iubită pare un pic mai scund.(CITEȘTE ȘI: ANDRA E GENEROASĂ! CÂȚI BANI I-A DAT UNEI CERȘETOARE ÎN PARCAREA UNUI SUPERMARKET)

Locul 8: Pepe – Dacă am scoate metrul și l-am măsură pe Pepe în înălțime, am descoperi că artistul are doar 1,69 de metri. Pentru mulți dintre bărbați, înălțimea aceasta ar putea fi un motiv de frustrare și o piedică în toate proiectele de viitor. Nu este însă cazul lui Pepe, artist care a demonstrat că știe să-și depășească limitele. (Cat castigi la un studio de videochat din Bucuresti)

Locul 7. Dani Oțil – Colegul de platoul al lui Răzvan Simion se bucură de un real succes în rândul femeilor frumoase din showbiz-ul românesc. Cu toate că măsoară doar 1, 68 metri, Dani Oțil este considerat unul dintre cei mai atrăgători bărbați de pe scena mondenă de la noi din țară.(NU RATA, AICI: ELE SUNT ROMÂNCELE CARE L-AU FĂCUT KO PE MAYWEATHER)

Locul 6: Cosmin Seleși – Actorul care măsoară 1.67 metri și-a făcut loc cu succes în topul celor mai scunzi bărbați din showbiz. Cu toate acestea, Cosmin Seleși a afirmat că nu a fost niciodată complexat de înălțimea sa. Actorul compensează însă la capitolul simț al umorului.(CITEȘTE ȘI: FILMĂRI +18 CU IUBITA SECRETĂ A MUSCULOSULUI DE LA EXATLON)

Locul 5: Irinel Columbeanu – Milionarul din Izvorani intră în categoria celor mai scunzi bărbați din showbiz-ul românesc, cu o înălțime de 1,66 metri. Cu toate că este mic de statură, renumitul om de afaceri s-a bucurat de un succes nebun în rândul reprezentantelor sexului frumos.(NU RATA, AICI: LAVINIA PÂRVA VREA SĂ ÎL FACĂ TĂTIC PE ȘTEFAN BĂNICĂ JR: „ÎMI DORESC UN COPIL!”)

Locul 4: Marius Moga – Datorită înălțimii sale, 1,65 metri, dar, mai cu seamă, talentului cu care a fost înzestrat de mama natură, Marius Moga s-a remarcat în showbiz-ul autohton drept ”Micul Mozart”.(NU RATA, AICI: MEGA-AROGANȚE PENTRU ”JUNIORUL” UNUI CONTROVERSAT PATRON DIN FOTBAL. S-A FILMAT PE IAHTUL DE 2,5 € MILIOANE AL FAMILIEI ȘI…)

Locul 3: Adi Minune – Cu toate că măsoară doar 1,5 metri, Adrian Minune n-a fost niciodată complexat de înălțimea sa. Artistul se bucură pe deplin de admirația fanilor și datorită talentului său a ajuns să fie considerat unul dintre cei mai buni cântăreți de manele de la noi din țară.(Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!)

Locul 2: Piticul Porno – Iulian Barbu, cel care și-a dobândit porecla de ”Piticul porno” după ce a fost protagonistul unui film dedicat adulților, măsoară doar 1, 30 metri. Cu toate acestea, ocupantul locului doi se bucură de un succes răsunător. Iulian este unul dintre cei mai apreciați dansatori și animatori din cluburile de fițe din Capitală. (CITEȘTE ȘI: ADI SÎNA ȘI ANCA SEREA S-AU DESPĂRȚIT?! ÎN CE IPOSTAZE AU FOST SURPRINȘI CEI DOI)

Locul 1: Edi Talent – Chiar dacă măsoară doar 1 metru înălțime, tânărul de 25 de ani a reușit să se impună în lumea manelelor datorită talentului său. Având o voce unică, fostul iubit al lui Beyonce de Romania a devenit celebru la vârsta de 15 ani.(NU RATA, AICI: FULGY AL CLEJANILOR, ANCHETAT PENAL DE POLIȚIE. A AMENINȚAT CĂ INCENDIAZĂ UN MAGAZIN DIN MALL: ”A APRINS BRICHETA ȘI…”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)