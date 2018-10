Româncele lui Mayweather rupt tăcerea: ”Adevărul e că Floyd…”

Americanul Floyd Mayweather, multiplu campion mondial și promotor de box profesionist, a fost făcut „K.O.” de două românce focoase (DETALII AICI). Anamaria și Ramona, cele două orădence care l-au ”zăpăcit de cap” pe celebrul boxer, au oferit detalii picante despre cele trei zile pe care le-au petrecut în compania acestuia, (Cât câștigi dacă faci videochat?) în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. Una dintre atrăgătoarele tinere a fost angajată la Poliția de Frontieră. (CITEȘTE ȘI: NOI FILMĂRI DIN DUBAI CU MAYWEATHER & ROMÂNCELE CARE L-AU FĂCUT KO. A FĂCUT SENZAȚIE CU UN CEAS DE 18 MILIOANE $!)

Așa cum vă dezvăluiam zilele trecute, Floyd Mayweather a fost cucerit de două românce în Dubai. Cele două frumuseți l-au însoțit pe renumitul campion mondial peste tot în fabuloasa metropolă, preferata miliardarilor lumii.

Anamaria și Ramona au făcut dezvăluiri picante despre zilele în care s-au aflat în compania renumitului boxer.

"Eu și cu prietena mea am ieșit trei seri la rând cu Floyd Mayweather și staff-ul lui. A fost atent cu noi, e foarte sociabil, dar preferă să stea doar în preajma prietenilor și a echipei lui. A stat în hotelul din Burj Khalifa. Am ieșit cu el în trei zile. Este pretențios și asta pentru că are foarte mulți bani. A cheltuit o veritabilă avere în cluburile de aici", a declarat Ramona, una dintre româncele care a petrecut în compania lui Mayweather.

Cele două frumușeți din România, Anamaria și Ramona, au fost lăsate cu gura căscată de accesoriile extrem de scumpe pe care a ales să le poarte campionul.

"Floyd Mayweather s-a remarcat prin opulența diamantelor purtate la gât și la mână. Dar «cireașa de pe tort» a fost ceasul lui care valorează 18 milioane de dolari", a mărturisit și Anamaria.

Anamaria și Ramona au avut parte de un tratament de-a dreptul special, în care luxul a fost cuvântul de ordine. Floyd Mayweather a avut grijă ca cele două tinere să fie răsfățate la maximum. În fiecare seară în care a ieșit în club, campionul a vărsat râuri de șampanie scumpă. Potrivit unor surse sportivul de talie modială nu s-a uitat deloc la bani atunci când a venit vorba de distracție. Din câte se pare, Floyd Mayweather a "spart" câteva sute de mii de euro în cele trei zile pe care le-a petrecut în Dubai.

Una dintre româncele lui Mayweather a fost angajată la Poliția de Frontieră!

Ramona, focoasa blondină care i-a ținut și ea companie lui Floyd Mayweather, s-a născut în 9 noiembrie 1989, în Oradea. În 2011, Ramona a absolvit Facultatea de Științe Economice din Oradea și a lucrat apoi, timp de cinci ani, în Ministerul de Interne, după cum ea ne-a dezvăluit. Ulterior, cariera Ramonei a primit un nou impuls. " Am 28 de ani, sunt consultant de vânzări în domeniul imobiliar în Dubai. În România, am lucrat cinci ani în Ministerul de Interne", ne-a spus Ramona.

Anamaria s-a născut pe data de 13 martie 1989, în Oradea. În urmă cu aproximativ trei ani, tânăra care a reușit să-l cucerească pe marele boxer a decis să părăsească plaiurile natale și s-a stabilit în Dubai, în căutarea succesului mult visat. De câteva luni, Anamaria lucrează pentru o renumită firmă din Emiratele Arabe Unite, în poziția de consultant de vânzări.

Floyd Joy Mayweather Jr, campion mondial la cinci clase de greutate

Floyd Joy Mayweather Jr. s-a născut pe 24 februarie 1977. Este boxer și promotor american de box profesionist. A concurat din 1996 până în 2007 și 2009 până în 2015 și a revenit cu o singură luptă în 2017. În timpul carierei sale, a deținut mai multe titluri mondiale, în cinci clase de greutate și campionatul de linie în patru clase de greutate. Mayweather s-a retras cu un record neînvins. El este numit adesea cel mai bun boxer defensiv din istorie, fiind, de asemenea, cel mai exact puncher de la înființarea CompuBox, având cel mai mare raport plus-minus din istoria boxului.

