În urmă cu 15 ani debuta pe micile ecrane una dintre cele mai de succes producții românești din spațiul media. Pentru o bună bucată de vreme, telenovelele au fost cele care captau segmentul prime-time al televiziunilor, fiind urmărite de milioane de oameni. Printre fenomenele vremii s-a numărat și „Inimă de țigan”, proiect ce a adus laolaltă nume cu rezonanță, precum Carmen Tănase, Gheorghe Visu, Denis Ștefan sau Doinița Oancea. Ultimii doi sunt și cei care au vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre ceea ce pare, în viziunea actorilor, un succes irepetabil pe plan național.

Timp de 126 de episoade, „Medalion Codruț Fieraru” și „Minodora”, personaje interpretate de către Denis Ștefan și Doinița Oancea, au animat episoadele din telenovela-fenomen.

Acum, la mai bine de un deceniu de la finalizarea proiectului, actorii își aduc aminte cu bucurie și mândrie de momentele de pe platourile de filmare. Între timp, Denis s-a căsătorit și are două fetițe, pe când Doinița s-a dedicat copiilor pe care îi instruiește la școala sa de actorie.

„Cel mai mult m-a marcat prietenia cu Marin Moraru…”

Denis Ștefan admite că a rămas în relații bune cu mulți dintre cei alături de care a făcut istorie, însă actorul redă cu lux de amănunte experiența din „Inimă de țigan”, unde a avut ocazia de a interacționa cu adevărați maeștri ai domeniului artistic.

„Nu ne-am așteptat să fie un fenomen, ne-am așteptat să fie un serial interesant, dar după 15 ani tot mai face audiență, adică se dă în continuare și ăsta e un lucru extraordinar.

Serialul face parte din viața noastră artistică, am mai jucat și alte roluri după serialul respectiv, dar rămân niște repere, pe care sper la un moment dat să le repetăm, nu știu dacă se poate repeta în materie de succes în România.

E foarte greu, pentru că am jucat cu niște actori care nu mai sunt, cu niște grei ai teatrului și cinematografiei. Măcar cu cei care au rămas să facem ceva deosebit!

Cel mai mult m-a marcat prietenia cu Marin Moraru și cu Dan Condurache, cu care am rămas prieten până în ziua de azi. Marin Moraru era un om extraordinar.

Cu toți m-am înțeles foarte bine. Și cu doamna Florina Cercel și cu maestrul Gigi Dinică și cu Florin Zamfirescu și cu Vladimir Găitan. Cu toți, însă Marin Moraru era un om special și reușea să treacă bariera asta a anilor!”, ne-a declarat Denis Ștefan.

„De la ei am învățat cel mai mult!”

Doinița Oancea, care a interpretat rolul „Minodora” în telenovela de la Acasă TV, aduce completări colegului de platou, Denis Ștefan, cu privire la realizarea unui proiect de asemenea anvergură în zilele noastre.

„Eu sunt sigură că s-ar mai fi putut face, probabil că ar fi fost niște lucruri schimbate pe alocuri, pentru că ele au fost exagerate, pentru că de aia este film, de aia e telenovelă, e ficțiune până una alta.

Normal că lucrurile sunt un pic înflorite, oamenii vor să savureze o poveste care nu trebuie să aibă legătură sută la sută cu realitatea.

Deci da, s-ar mai fi putut face cu anumite chestii schimbate. Cred că cel mai mult și cel mai mult m-au marcat domnul Gheorghe Visu și doamna Carmen Tănase, cu ei am interacționat cel mai mult, de la ei am învățat, cu ei am jucat.

De la ei am învățat cel mai mult, pentru că eu cu ei aveam cele mai multe secvențe. Și lângă sufletul meu tot ei doi sunt!”, a adăugat și Doinița Oancea.

