Denisa Filcea și fotografa de origine ucraineană se „bat” în declarații. Soția „Domnului Rimă” este de părere că cea angajată să asigure materialele foto de la botezul micuței Eva a premeditat mega-scandalul. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Denisa Filcea, care se declară înfricoșată de faptul că femeia cu care este în „ceartă” îi știe adresa. Stați cu noi, Miss Planet 2019 își spune versiunea, pas cu pas!

Scandalul dintre Denisa Filcea și fotografa de origine ucraineană continuă. Fiecare are versiunea ei, iar după ce fotografa a acuzat-o în mediul online pe soția „Domnului Rimă” că nu și-a respectat înțelegerea pe care au avut-o în ceea ce privește suma de bani pe care urma să o primească după ce realiza fotografii la botezul micuței Eva, copilul lui Flick și al Denisei Filcea, acum, cea din urmă și-a prezentat varianta și a scos la lumină detalii nebănuite.

„A apelat, nu știu, la hackeri, nu știu la cine și mi-a suspendat contul”

Contul de Instagram al Denisei Filcea, unde avea o comunitate destul de numeroasă, a fost închis imediat după ce scandalul cu fotografa de origine ucraineană a luat amploare.

Chiar Miss Planet 2019 a explicat, pentru CANCAN.RO, că este de părere că femeia cu care este în „discuții” a avut legătură cu închiderea paginii de socializare.

„Am contul de Instagram închis pentru că ea mi-a blocat contul. A apelat, nu știu, la hackeri, nu știu la cine și mi-a suspendat contul pe motiv că prestația mea din online nu urmărește criteriile comunității.

Eu n-am postat nimic, n-am făcut nimic, eu nici măcar nu m-am apărat pe contul meu de Instagram după ce ea a făcut postarea.

Eu n-am zis nimic, n-am făcut nimic, doar am șters niște comentarii de la oameni care au văzut doar partea ei de poveste și dintr-o dată mi-a fost suspendat contul de Instagram”, a spus Denisa Filcea.

„A făcut publice fotografii cu copilul meu nou-născut, care, evident, nu este major, fără permisiunea noastră„

Fotografii cu Eva, fetița lui Flick și a Denisei Filcea, ar fi fost făcute publice de fotografă în mediul online în momentul în care a izbucnit scandalul, deși nu a primit permisiunea celor doi.

Mai mult decât atât, chipul copilului nu a fost dezvăluit în spațiul public de către părinți, până acum, din motive de siguranță, spune Denisa Filcea.

„Ea, în acea postare, a menționat faptul că ar fi în război pe care l-a început ea și în care eu refuz să intru, dar eu simt nevoia să mă atac în primul rând pentru că am responsabilitatea creșterii unui copil și știi cum e, tot ce apare va rămâne în online și nu vreau, peste ani, să rămână în neant care a fost adevărul de fapt.

Mă atacă pe toate părțile, Instagramul e una, a contactat branduri și le-a cerut să nu mai lucreze cu mine și a vorbit foarte urât despre mine brandurilor respective, a făcut publice fotografiile noastre, fotografiile din cadrul evenimentului nostru intim, eveniment privat, fotografii cu copilul meu nou-născut, care evident, nu este major, fără permisiunea noastră.

Legea interzice postarea fotografiilor minorilor în spațiul public fără acordul părinților. Eu și Sebastian am hotărât, din motive de siguranță, să nu postăm fața copilului nostru în mediul online, ea a făcut asta, mi-a expus copilul, mi-a încălcat dreptul la intimitate și la viață privată.

Ea a postat fotografii din casa mea, nu de pe stradă. Și nici de pe stradă nu ai voie, pentru că vorbim despre un minor. Dar a postat fotografii din casa mea, cu familia mea, toată lumea le are, primesc poze de la botez de la alți oameni.

Link-ul pe care mi l-a dat mie l-a publicat în mediul online, nu știu unde, ea pe mine m-a blocat. Atât de asumată e în ceea ce face, încât, înainte să facă postările în care mă denigrează cu minciunile astea în mediul online, m-a blocat și pe mine și pe soțul meu.

Și dacă am menționat despre soțul meu, vreau să întreb ce legătură are soțul meu cu asta? Ea nu a vorbit cu soțul meu, ea nu a negociat cu soțul meu, de ce apare numele soțului meu și fața soțului meu în această chestie pe care ea a pornit-o de nicăieri?”, a declarat Denisa, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Eu am refuzat să o plătesc ilegal”

Denisa a mai explicat și cum s-a derulat discuția în ceea ce privește suma la care nu s-a înțeles, în final, cu persoana angajată să asigure fotografiile de la botezul micuței Eva.

„Eu nu am refuzat nicio secundă să o plătesc pe această femeie. Eu am refuzat să o plătesc ilegal.

Ea a cerut mai mulți bani decât stabiliserăm inițial, OK, nu am fost de acord să facă asta, nu consider că are dreptate pentru că lucrurile s-au derulat exact așa cum eu i-am spus inițial că va fi și în clipul de la YouTube pe care l-am postat, am postat și conversația și mesajul în care i-am spus că îi ofer 200 €, dar e și drumul și ea nu a acceptat 200 €.

A făcut o contraofertă în care a zis că e OK suma de 150 €, iar după ce s-a văzut cu ăia 150 € încasați, ea a zis «Mai vreau 250», pe motiv că, diferit față de ce prezentasem eu inițial, s-a lungit drumul cu 15 minute dus și încă 15 întors, din cauza faptului că ploua torențial.

Eu am fost de acord să-i plătesc diferența aceasta de bani care mi se pare abuzivă și o lipsă totală de profesionalism și caracter și i-am spus «Îți plătesc, dă-mi factură».

Ea a refuzat să-mi dea factură. Eu n-am refuzat să o plătesc deși e abuziv, am refuzat să o plătesc ilegal. Eu încasez totul în firmă, acolo îmi sunt banii, nu pot să-i scot. Sunt banii firmei”, a mai continuat soția „Domnului Rimă”.

„Cred cu tărie că totul a fost premeditat”

În continuare, Denisa Filcea a explicat că, după părerea ei, fotografa a premeditat acest scandal.

„Eu cred cu tărie și dacă greșesc, nu știu, îmi cer scuze, dar cred cu tărie că totul a fost premeditat.

Ea a ajuns la mine prin intermediul unei cunoștințe – a unei cunoștințe – a unei prietene de-ale mele, a venit către noi, cumva așa cu capul plecat, să o ajutăm, să o promovăm, că are nevoie, a profitat de situația tragică care se întâmplă la nivel mondial, noi bineînțeles am fost cu sufletul deschis și am fost de acord să o ajut, vreau să menționez faptul că eu nu am avut nevoie de ajutorul ei.

Să fim serioși, am avut poze pe Instagram și înainte să apară ea în viața mea. Eu am fotograf cu care lucrez, am fotograf cu care am lucrat și după ce a apărut ea în viața mea.

Adică am mai făcut vreo trei ședințe foto, nu am fost cu ea. Ea a venit către noi, noi am fost de acord să o ajutăm deși ea și în postarea ei cumva profită de situația aceasta regretabilă, și-a pus steagul Ucrainei și scoate în evidență faptul că ea e din Ucraina și atunci poate acționa așa.

Vreau să spun faptul că eu am donat mii de euro pentru a ajuta ucrainenii, mi-am vândut haine pentru a ajuta ucrainenii, am avut ucraineni în casă, am mers la vamă, lucruri pe care nu le-am făcut publice.

Pentru mine, în momentul de față, faptul că ea are această cetățenie nu face notă discordantă, eu acum vorbesc cu un prestator de servicii. Am ajutat-o, mi-a făcut poze, poze bune, n-am nimic de comentat.

În acea ședință foto, ea s-a băgat cumva pe sub pielea nostră, ne-a povestit tragedia prin care trece, eu eram și însărcinată, am empatizat la maxim cu ea, am stabilit o altă ședință foto, am scos-o cu noi la masă.

Printre altele, eu i-am spus «Uite, pot să te ajut, pot să sun la reviste, pot să sun styliștii» și sunt persoane care spun că nu mint pentru că le-am sunat, le-am scris, am vorbit cu ele la toate revistele să o ia pe ea, să facă bani, să o ajut.

Și i-am spus că pot să pun în revistă fotografiile de la ședința foto cu ea. Eu aveam și alte fotografii. Le-am pus de la ședința foto cu ea și am insistat la VIVA să-i treacă numele și să nu treacă la fotografii «arhivă personală» cum se face de obicei.

La evenimentul VIVA ea a vrut să vină și e mult spus că am luat-o să fie fotograful meu personal, nu! Eu am vrut fotografii, am primit invitație, nu știam că poți să intri fără invitație și am vorbit cu cineva și i-am zis «Pot să vin cu un fotograf», ca să fie și ea.

Unde ea a făcut cunoștință cu mai multe persoane publice, a fotografiat mai multe persoane publice, au fost repostate pozele de acolo. Eu am ajutat-o.

Cred că ea a premeditat totul, de aceea se folosește de numele și imaginea soțului meu, care nu are ce căuta în situația asta.

Cred că se ajungea, totuși, la un scandal sau la un război așa cum l-a numit ea deoarece fotografiile pe care mi le-a trimis ea sunt sub orice critică. Ea a venit la eveniment cu un aparat foto fără obiective, fără bliț, fără trepied, fără nimic și pozele sunt extraordinar de întunecate.

Nu se vede nimic, nu îți dai seama de nimic, nu am nicio poză bună„, a mai menționat Denisa Filcea.

„Sunt un cetățean disperat care nu știe ce să facă„

Mai mult decât atât, Denisa Filcea nu știe la ce să se aștepte în condițiile în care fotografa îi cunoaște adresa.

„Am trecut prin toate stările, de la a mă simți vinovată pentru că fetița mea nu are poze de la botez, ulterior am venit cu o rezolvare și am făcut dubla doi de la botez, am lucrat mult cu această situație.

În momentul de față, mai mult decât mă doare, mă sperie și trăiesc cu frica faptului că fotografii cu fetița mea au apărut în mediul online, eu nu mi-am dorit nicio secundă să ies în evidență cu ceva.

În momentul de față mi-e frică pentru că a făcut publice acele fotografii, mi-e frică pentru că în țara mea, eu sunt cetățean român, are mai multe drepturi un străin, în țara mea în care eu plătesc taxe, în țara mea în care eu trăiesc, educ copilul, eu în momentul de față trăiesc cu frică pentru că, din ce am înțeles, nu este nicio instituție guvernamentală care mă poate apăra.

Eu, în țara mea, acum sunt batjocorită de un străin și nu am ce să fac. Îmi e frică de ce se poate întâmpla mai ales că ea știe unde stau și la cât de malefică e, mă pot aștepta la orice.

Înainte să știu că sunt atât de publice fotografiile, când am primit primele fotografii cu Eva, eu am sunat-o.

Nu mi-a răspuns, i-am scris un mesaj în care i-am spus că o rog frumos, când are două minute, să vorbim ca două femei mature.

Nu mi-a răspuns, deci ea refuză orice fel de comunicare, persoanele care mi-au introdus-o au încercat să ia legătura cu ea, ieri a fost imposibil, nu a răspuns, refuză orice fel de comunicare.

Mă las pe mâna instuituțiilor competente să mă ajute și fac apel public către toți care mă pot ajuta pentru că repet, sunt un cetățean disperat care nu știe ce să facă, care este atacat de un străin, cu drepturi mai mari ca ale mele și nu știu ce să fac”, a încheiat Miss Planet 2019, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

